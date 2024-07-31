Kenapa Harga Kucing Caracal Sangat Mahal? Ini Jawabannya

KENAPA harga kucing Caracal sangat mahal akan diulas dalam artikel kali ini. Caracal ialah kucing yang sangat mencolok dari segi tampilan fisik dan karakter agresifnya.

Mereka memiliki bulu pendek berwarna coklat kemerahan di punggung dan panggul, yang ditandai dengan bulu putih di dagu, tenggorokan, dan perut.

Yang paling menonjol adalah jumbai panjang bulu hitam di atas telinga caracal, yang panjang dan ramping. Caracal, terkadang disebut lynx gurun, sebenarnya bukan anggota keluarga lynx meskipun banyak orang salah mengartikannya sebagai lynx karena jumbai telinganya.

Kucing Caracal termasuk hewan dengan harga jual tinggi. Melansir World Population Review, harga satu ekornya dapat menyentuh angka USD1.500 (Rp24 juta) hingga USD24.000 (Rp390 juta).

Di Indonesia sendiri, harganya berkisar Rp30-45 juta untuk kucing Caracal Jantan dan Rp25-35 juta untuk betina. Harga fantastis itu disebabkan karena kucing jenis Caracal bukanlah merupakan kucing biasa.

Mengutip laman Exotic Animal For Sale, kucing ini berasal dari sabana kering di hutan Afrika Tengah, Selatan, dan Barat. Beberapa juga bisa ditemukan di kawasan Asia Barat Daya dan Timur Tengah.

Kucing Caracal kerap juga disebut sebagai lynx Persia. Telinganya berbeda dengan kucing biasa di mana kucingnya berumbai dan dapat berputar. Hal ini agar mereka bisa melihat mangsa yang ada di sekelilingnya.