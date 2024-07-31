Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kenapa Penting Harus Paham Gizi Seimbang dan Bijak Garam?

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |21:30 WIB
Kenapa Penting Harus Paham Gizi Seimbang dan Bijak Garam?
Kenapa Penting Harus Paham Bijak Garam dan Gizi Seimbang (Foto: Mdjaff/Freepik)
A
A
A

MASALAH kesehatan anak-anak Indonesia, masih berkutat di tiga masalah besar yakni stunting, obesitas, dan kekurangan gizi mikro. Inilah kenapa, penting untuk semua orang tua termasuk ibu sebagai yang paling banyak mengatur asupan makanan anak sehari-hari, penting untuk punya pengetahuan akan makanan yang tepat.

Asupan makanan yang tepat artinya, bukan hanya sehat tapi juga mengandung gizi seimbang. Edukasi perihal makanan gizi seimbang serta bijak akan konsumsi garam inilah yang tengah digenjot oleh Ajinomoto Indonesia, salah satunya lewat Gerakan Masak Bergizi.

Aktivitas terkait menunjang kesehatan bagi manusia ini diwujudkan dengan pemberian edukasi dan sosialisasi sampai demo masak menu rumahan simpel bergizi ke sekitar 200 ibu-ibu PKK dan 50 anggota Komunitas Bank Sampah di Kecamatan Telukjambe,  Karawang.  

Perihal terkait edukasi dan informasi pentingnya asupan gizi seimbang bagi keluarga, bagaimana cara memilih makanan yang baik dengan mengutamakan asupan gizi seimbang melalui panduan “Isi Piringku” yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan RI.

Edukasi gizi seimbang dan bijak garam (Foto: Dok Ajinomoto)
Edukasi gizi seimbang dan bijak garam (Foto: Dok Ajinomoto)

Diungkap Rina Sukaesih, Direktur PT Ajinomoto Indonesia, fokus pada edukasi gizi seimbang dan bijak garam dipilih menjadi highlight karena melihat tiga masalah kesehatan utama yang ada pada anak-anak di Indonesia adalah stunting, obesitas dan kekurangan gizi mikro.

 

Halaman:
1 2 3
      
