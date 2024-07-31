Teman Bumil Kembali Gelar Mums Festival, Luncurkan Serial Buku Cerita Anak

Jakarta—Setelah sukses mengadakan Mums Festival tahun lalu, Teman Bumil kembali mengadakan Mums Festival 2024 dengan skala lebih besar. Mums Festival 2024 tidak sekadar ajang pameran produk ibu dan anak, namun juga menjadi wadah pertemuan langsung para anggota komunitas Teman Bumil. Acara berlangsung selama 3 hari, 26-28 Juli di mal Kota Kasablanka, Jakarta, didukung BRI, Bayer, Huki dan MSD, Le Minerale, Folamil Genio, Stimuno, Anmum, Andalan, Halo DKT dan brand-brand lainnya.

“Kami sangat bangga bisa kembali menghadirkan Mums Festival yang merupakan event tahunan untuk mempertemukan para Mums yang sudah setia menggunakan aplikasi Teman Bumil dan mengikuti semua platform sosial media kami, maupun Mums yang tergabung dalam komunitas Teman Bumil. Melihat antusias para pengunjung tahun lalu, di tahun ini Mums Festival memiliki cakupan lebih besar dari sisi area yang kita gunakan dan jumlah partner yang berpartisipasi. Acara ini ditargetkan bisa menarik 1.000-1.500 pengunjung setiap hari,” ujar Chief Strategy Officer Teman Bumil, Ruth Retno Dewi.

Ruth menambahkan, Mums Festival menjadi puncak aktivitas komunitas Teman Bumil. Komunitas Teman Bumil adalah salah satu pengembangan yang dilakukan Teman Bumil. Dibentuk pada 2022, saat ini anggota komunitas Teman Bumil sudah mencapai lebih dari 194.000 orang, terbagi menjadi grup-grup di WhatsApp dan juga di aplikasi Teman Bumil. Selain aktivitas melalui grup whatsapp maupun aplikasi, komunitas Teman Bumil rutin mengadakan event offline.

Di Mums Festival, anggota komunitas maupun pengunjung bisa mengikuti berbagai aktivitas untuk anak seperti fashion show dan lomba mewarnai. Para Mums juga bisa mencoba games bertabur hadiah. “Sebagai platform edukasi, Mums Festival sudah menyiapkan talk show dengan tema tentang kehamilan, menyusui, nutrisi, dan pencegahan penyakit dengan vaksin,” tututr Ruth.

Peluncuran Serial Buku Cerita Anak

Dalam ajang Mums Festival 2024, Teman Bumil juga meluncurkan Serial Buku Cerita Anak. Tema buku seri yang diangkat adalah tentang mengajarkan emosi pada anak.