HOME WOMEN LIFE

Mamah Muda di Sukabumi Ditangkap Usai Bagikan Konten Porno di Aplikasi, Berapa Pendapatan yang Didapat?

Muhammad Fadli Rizal , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |19:28 WIB
Mamah Muda di Sukabumi Ditangkap Usai Bagikan Konten Porno di Aplikasi, Berapa Pendapatan yang Didapat?
Mamah Muda di Sukabumi Ditangkap Usai Bagikan Konten Porno di Aplikasi, Berapa Pendapatan yang Didapat? (Foto: Ilustrasi Freepik)
A
A
A

Seorang ibu rumah tangga ditangkap jajaran Satuan Reserse Krimimal (Satreskrim) Polres Sukabumi Kota, usai melakukan live streaming tanpa busana di aplikasi Hot51. Bukan cuma satu, tapi ada 70 orang perempuan lainnya yang ikut live streaming dengan menjual tubuh mereka di aplikasi tersebut.

Setelah dilakukan pendalaman, ternyata ibu muda tersebut bekerja sama dengan dua pria, yakni YPP (33) sebagai admin dan AB (32) sebagai perekrut calon hos aplikasi live streaming Hot51. Kini, ketiganya sudah ditahan pada lokasi yang berbeda.

Dalam kurun waktu satu tahun, AB berhasil merekrut 70 orang perempuan untuk dikadikan host live streaming di aplikasi Hot51. Lantas, berapa besar pendapatan yang ditawarkan dari platform tersebut?

Dilansir dari berbagai sumber, Hot51 merupakan aplikasi bernama Hot Live yang merupakan salah satu aplikasi live streaming populer di Indonesia. Aplikasi ini dapat diunduh secara online melalui Android atau iOS. Pengguna dapat dengan mudah mengakses aplikasi ini kapan saja dan di mana saja.

Pengguna juga dapat memberikan hadiah virtual atau sumbangan kepada penyiar sebagai bentuk dukungan atau gift untuk mendapatkan perhatian. Selain itu, Hot51 memungkinkan penyiar dan penonton untuk mengubah tampilan visual siaran dengan filter, efek khusus, atau stiker.

Hot51 menawarkan peluang pendapatan bagi penggunanya, terutama para model live streaming di aplikasi ini. Gaji untuk model tanpa pengalaman bisa mencapai Rp300-500 ribu per jam kerja.

 

