Deretan Selebriti Indonesia yang Pakai Suntiang ketika Menikah, Siapa yang Paling Tinggi?

PERNIKAHAN dengan adat Minang jadi salah satu yang paling sering dikenakan selebritis Tanah Air di hari pernikahan mereka. Terbaru, pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid juga mencuri perhatian usai mereka memilih adat Minang di resepsi pernikahannya.

Salah satu yang jadi sorotan ialah suntiang yang biasa dikenakan para pengantin wanita saat menggunakan adat Minang di pernikahan mereka. Tak hanya Aaliyah, sederet selebritis lainnya juga turut tampil memesona saat mengenakan suntiang Minang di hari pernikahannya.

Asesoris pengantin tersebut menambah nuansa elegan sekaligus mewah pada para pengantin wanita selebritis ini. Penasaran, siapa saja selebritis wanita yang pernah menikah dengan adat Minang dan mengenakan suntiang? Yuk simak potretnya dari akun TikTok, @putri.raya6.

Nikita Willy

Pertama ada selebritis Nikita Willy. Bintang sinetron ini juga memakai adat Minang saat prosesi pernikahannya dengan Indra Priawan.

Dengan kebaya merah merona, Nikita begitu elegan dengan suntiang Minang yang terlihat mewah dan megah. Warna emas pada suntiang tersebut juga menyatu dengan kebaya merah yang elegan. Nikita juga mengenakan riasan bold dengan lipstik merah menyala sehingga makin menambah kesan elegan pada prosesi pernikahannya ini.

Hanggini

Aktris cantik, Hanggini juga memilih adat Minang di momen pernikahannya dengan Luthfi Aulia. Hanggini begitu cantik dengan suntiang Minang yang ia kenakan.

Kebaya merah full payet ini juga menambah kesan mewah namun tetap terlihat simple dan modern. Riasan Hanggini juga bernuansa peach dengan sentuhan merah sehingga tetap membuatnya terlihat segar khas anak muda.

Sheila Dara

Artis Sheila Dara juga mengenakan adat Minang dan suntiang di hari pernikahannya dengan Vidi Aldiano. Sheila yang biasa tampil natural terlihat menawan dengan riasan bold dan kebaya merah menyala.

Nampak suntiang Sheila juga begitu on point dengan warna emas yang membuat penampilannya makin terlihat elegan dan mewah.