HOME WOMEN LIFE

Pesona Gaya Natasha Wilona Asyik Main Air di Pantai, Netizen: Real Putri Duyung

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |22:40 WIB
Pesona Gaya Natasha Wilona Asyik Main Air di Pantai, Netizen: Real Putri Duyung
Pesona Gaya Natasha Wilona Asyik Main Air di Pantai (Foto: Instagram @natashawilona12)
A
A
A

NATASHA Wilona belum lama ini menikmati liburan di Labuan Bajo. Momen tersebut ia bagikan di laman Instagram pribadinya.

Mantan kekasih Stefan William ini seakan belum bisa move on dari keindahan Labuan Bajo. Dia pun masih membagikan stok foto-foto dirinya  saat liburan.

Seperti pada postingan terbarunya, Wilona mengunggah foto  dirinya asik main air basah-basahan di pantai. Pesinetron cantik itu, terlihat begitu menikmati momen me time berenang di pantai Labuan Bajo dengan pemandangan perbukitan yang indah.



Artis 25 tahun ini tampil gemas dan seksi dalam balutan set bikini two piece warna hijau. Pada bagian branya terdapat detail rumbai, sementara rok bikini tersebut memiliki model ruffle.

Natasha Wilona (IG)

"Wilo si anak laut sekarang ni," tulis WIlona dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @natashawilona12, Selasa (30//2024)

Bintang film Argantara ini pose menyamping dengan satu tangan menyentuh lehernya. Dia tersenyum memandang ke arah depan. Sementara itu, rambut panjangnya nampak basah tergerai. Penampilannya terlihat seksi dengan bikini, memperlihatkan tubuhnya yang putih dan mulus.

 

Halaman:
1 2
      
