5 Pesona Lesti Kejora yang Tengah Hamil Anak Kedua, Makin Cantik Ya

KABAR bahagia dari pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Billar. Pedangdut Tanah Air ini mengumumkan dirinya hamil anak kedua.

Momen kehamilan kedua Lesti ini sontak membuat warganet ikut berbahagia. Apalagi, rumah tangganya dengan Rizky Billar pun nampak semakin romantis dan harmonis.

Di momen kehamilannya ini, aura Lesti pun semakin terpancar. Pelangun Kejora itu bahkan selalu tampil memesona dengan gayanya yang cantik natural. Yuk simak potretnya dari Instagram, @lestikejora.

Pose Manis dengan Sang Putra



Kecantikan Lesti Kejora selalu terpancar di setiap momen. Salah satunya saat ia berpose manis bersama sang putra, Muhammad Levian Al Fatih Billar alias Baby L.

Terlihat Lesti menggendong putra kecilnya sembari menebar senyuman manis nan cantik. Nampak pula Baby L yang mencium pipi sang ibunda dan menambah nuansa manis di potret mereka.

Tampil Cantik dan Sederhana



Lesti juga dikenal sebagai selebritis yang tak menawan dan bersahaja. Outfitnya selalu memesona dan sederhana namun tetap memberikan kesan berkelas.

Seperti foto satu ini. Lesti begitu elegan dengan gamis bernuansa beige yang lembut. Riasan wajah Lesti juga nampak natural dan tetap menampilkan kecantikannya.

Pesona Lesti di Atas Panggung



Sebagai penyanyi dangdut, Lesti memiliki aura bintang yang spektakuler. Terbukti dari pesona Lesti yang begitu elegan saat tengah bernyanyi di atas panggung.

Gaya busana Lesti juga terlihat bersahaja dengan sentuhan monokrom hitam dan putih. Aura Lesti begitu terpancar sabagai sang bintang.