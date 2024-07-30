Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Pesona Lesti Kejora yang Tengah Hamil Anak Kedua, Makin Cantik Ya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |18:02 WIB
5 Pesona Lesti Kejora yang Tengah Hamil Anak Kedua, Makin Cantik Ya
Tampilan Lesti Kejora. (Foto: Instagram)
A
A
A

KABAR bahagia dari pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Billar. Pedangdut Tanah Air ini mengumumkan dirinya hamil anak kedua.

Momen kehamilan kedua Lesti ini sontak membuat warganet ikut berbahagia. Apalagi, rumah tangganya dengan Rizky Billar pun nampak semakin romantis dan harmonis.

Di momen kehamilannya ini, aura Lesti pun semakin terpancar. Pelangun Kejora itu bahkan selalu tampil memesona dengan gayanya yang cantik natural. Yuk simak potretnya dari Instagram, @lestikejora.

Pose Manis dengan Sang Putra
Lesti Kejora
Kecantikan Lesti Kejora selalu terpancar di setiap momen. Salah satunya saat ia berpose manis bersama sang putra, Muhammad Levian Al Fatih Billar alias Baby L.

Terlihat Lesti menggendong putra kecilnya sembari menebar senyuman manis nan cantik. Nampak pula Baby L yang mencium pipi sang ibunda dan menambah nuansa manis di potret mereka.

Tampil Cantik dan Sederhana
Lesti Kejora
Lesti juga dikenal sebagai selebritis yang tak menawan dan bersahaja. Outfitnya selalu memesona dan sederhana namun tetap memberikan kesan berkelas.

Seperti foto satu ini. Lesti begitu elegan dengan gamis bernuansa beige yang lembut. Riasan wajah Lesti juga nampak natural dan tetap menampilkan kecantikannya.

Pesona Lesti di Atas Panggung
Lesti Kejora
Sebagai penyanyi dangdut, Lesti memiliki aura bintang yang spektakuler. Terbukti dari pesona Lesti yang begitu elegan saat tengah bernyanyi di atas panggung. 

Gaya busana Lesti juga terlihat bersahaja dengan sentuhan monokrom hitam dan putih. Aura Lesti begitu terpancar sabagai sang bintang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/33/3061380/lesti_kejora_dan_azizah_salsha-RaN5_large.jpg
Foto Kebersamaan Lesti Kejora dan Azizah Salsha saat Nonton Timnas Indonesia Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057145/lesti_kejora_dan_rizky_billar-YtWq_large.jpg
Lesti Kejora Jadi Sarjana Ilmu Komunikasi di Tengah Kehamilan Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/33/3045381/lesti_kejora_dan_rizky_billar-eKHV_large.jpg
Lesti Kejora Dapat Minibus Sprinter dari Rizky Billar Sebagai Hadiah Ulang Tahun ke-25
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045257/rizky_billar-DO9s_large.jpg
Reaksi Rizky Billar Diminta Belikan Cincin Berlian untuk Lesti yang Baru Ulang Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/33/3044391/lesti_kejora_dan_rizky_billar-iLSy_large.jpg
Ucapan Rizky Billar ke Lesti Kejora di Ultah ke-25: Selamat Memasuki usia Seperempat Abad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/33/3044390/lesti_kejora-Supm_large.jpg
Lesti Kejora Ulang Tahun ke-25, Ucapan Rizky Billar Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement