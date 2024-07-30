Gaya Awkarin Berhijab Sebelum Pergi Umrah, Tampilannya Bikin Adem

SELEBGRAM Karin Novilda atau yang akrab disapa Awkarin mengumumkan untuk pertama kalinya menjalani ibadah umrah. Momen tersebut ia bagikan di laman Instagram pribadinya.

Sebelum bertandang ke Tanah Suci, Awkarin pun berfoto bersama kedua orang tuanya. Kali ini, Karin tampil berbeda dalam balutan busana muslim dan juga hijab berwarna putih.

Awkarin bercerita bahwa keinginan untuk umrah ini pun sudah dicita-citakan oleh ibunya, yang ingin pergi umrah lengkap satu keluarga. Tapi, ketika diajak Awkarin kerap menolak karena merasa belum siap.

"Dari dulu Mama pengen umroh, udah aku sering tawarin tapi aku selalu bilang, 'Adek, mama, dan papa aja, akunya gausah, belum siap', Terus, mama gak pernah mau, 'Maunya sama Karin…' '…' #pabolehbuat," tulis Karin dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @narinkovilda.

Setelah berpikir panjang dan meyakinkan hati, akhirnya Karin pergi umrah bersama kedua orang tuanya. Sayangnya sang adik tidak ikut karena sedang ada kegiatan di kampusnya.

"Jadi kita bertiga deh yang berangkat. @hananiagroup.id & @daraarafah best bisa bikin gue tergerak buat ikut umrah. Yaaa pokoknya gue di sini niat ibadah, tapi kalau ada salah-salah yang nggak disengaja kita semua di sini saling mengingatkan kok. Jadi, doakan saja yang baik-baik," tutur Awkarin.

Tak hanya bersama kedua orang tuanya, Awkarin juga umrah bareng para sahabat, seperti Dara Arafah, Keanu, dan masih banyak lagi.

Salah satu yang menarik perhatian adalah penampilan Awkarin yang bikin pangling memakai hijab. Pasalnya selama ini dia sering memamerkan keseksiannya di media sosial dengan busana terbuka,