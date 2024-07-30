Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Saweran Gift di Sosial Media yang Buat Orang Rela Lakukan Apapun, Ada yang hampir Rp7,5 Juta

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |12:06 WIB
5 Saweran Gift di Sosial Media yang Buat Orang Rela Lakukan Apapun, Ada yang hampir Rp7,5 Juta
5 Gift di Sosial Media yang Buat Orang Rela Lakukan Apapun, Ada yang hampir Rp7,5 Juta (Foto: Ilustrasi Freepik)
A
A
A

Baru-baru ini viral di media sosial mengenai fenomena hasil saweran gift dalam aplikasi HOT51. Seorang ibu rumah tangga rela melakukan live streaming dengan tanpa busana.

Atas kejadian itu, wanita berinisial FSF (28) ditangkap jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi Kota melalui patroli media cyber.

Ya, fenomena gift di media sosial memang membuat banyak orang tergiur hingga melakukan aksi apapun. Bahkan fenomena ini bisa dikatakan sebagai ‘ngemis’ secara online.

Seseorang yang live beraksi menampilkan berbagai aksi kepada penonton. Kemudian penonton memberikan gift, besaran nilai gift dinilai dari aksi yang dilakukan hingga membuat mereka melalukan aksi nekat.

Selain live tanpa busana, beberapa konten live di media sosial pun jadi sorotan, mulai dari mandi dengan lumpur, mandi dengan minyak dan masih banyak lagi. 

Beberapa aplikasi media sosial menawarkan fitur gift yang dipakai untuk memberikan hadiah kepada konten kreator yang sedang melakukan live streaming. Salah satunya Gift TikTok itu dapat dipunyai dengan cara membeli koin. 

Koin tersebut memiliki Harga yang berbeda-beda. Misalnya untuk 70 koin, pengguna TikTok harus membelinya dengan Harga Rp17.500. 70 koin itu bisa digunakan untuk membeli gift mawar, donat, parfum, kopi, dan lain-lain.

Nah kali ini MNC Portal akan membagikan beberapa gift dengan nilai besar yang membuat banyak konten kreator rela melakukan aksi nekat, seperti dilansir dari berbagai sumber, Selasa (30/7/2024). 

1. Singa

Di TikTok ada gift singa yang menjadi incaran para konten kreator untuk diberikan kepada mereka. Pengguna dapat membeli gift tersebut memggunakan koin senilai 29.999 koin atau sekira Rp7,499 juta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/455/3088885//ini-cara-mencairkan-gift-tiktok-jadi-uang-tunai-yUAYtyMqVo.jpg
Ini Cara Mencairkan Gift TikTok jadi Uang Tunai
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement