5 Saweran Gift di Sosial Media yang Buat Orang Rela Lakukan Apapun, Ada yang hampir Rp7,5 Juta

Baru-baru ini viral di media sosial mengenai fenomena hasil saweran gift dalam aplikasi HOT51. Seorang ibu rumah tangga rela melakukan live streaming dengan tanpa busana.

Atas kejadian itu, wanita berinisial FSF (28) ditangkap jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi Kota melalui patroli media cyber.

Ya, fenomena gift di media sosial memang membuat banyak orang tergiur hingga melakukan aksi apapun. Bahkan fenomena ini bisa dikatakan sebagai ‘ngemis’ secara online.

Seseorang yang live beraksi menampilkan berbagai aksi kepada penonton. Kemudian penonton memberikan gift, besaran nilai gift dinilai dari aksi yang dilakukan hingga membuat mereka melalukan aksi nekat.

Selain live tanpa busana, beberapa konten live di media sosial pun jadi sorotan, mulai dari mandi dengan lumpur, mandi dengan minyak dan masih banyak lagi.

Beberapa aplikasi media sosial menawarkan fitur gift yang dipakai untuk memberikan hadiah kepada konten kreator yang sedang melakukan live streaming. Salah satunya Gift TikTok itu dapat dipunyai dengan cara membeli koin.

Koin tersebut memiliki Harga yang berbeda-beda. Misalnya untuk 70 koin, pengguna TikTok harus membelinya dengan Harga Rp17.500. 70 koin itu bisa digunakan untuk membeli gift mawar, donat, parfum, kopi, dan lain-lain.

Nah kali ini MNC Portal akan membagikan beberapa gift dengan nilai besar yang membuat banyak konten kreator rela melakukan aksi nekat, seperti dilansir dari berbagai sumber, Selasa (30/7/2024).

1. Singa

Di TikTok ada gift singa yang menjadi incaran para konten kreator untuk diberikan kepada mereka. Pengguna dapat membeli gift tersebut memggunakan koin senilai 29.999 koin atau sekira Rp7,499 juta.