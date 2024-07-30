Tema ala Konser Musik Dipilih Ade Govinda dan Indi Arisa untuk Konsep Pesta Resepsi

ADE Govinda siap menikahi sang kekasih, Indi Arisa, pada 3 Agustus 2024. Keduanya tak sungkan membeberkan konsep resepsi pernikahan menjelang hari bahagianya yang hanya tinggal hitungan hari.





Menurut rencana, Ade dan Indi akan melangsungkan resepsi pernikahan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Indi mengatakan kalau konsep acara resepsinya, ia dan Ade memilih untuk memadukan nuansa tradisional dan internasional.





"(Tempatnya) di Gatot Subroto, konsepnya tradisional sudah pasti ada, inginnya di akad tradisional, supaya ya don’t forget your roots lah ya. Kayak lu identitasnya gimana ya dikasih lihat lah gimana," kata Indi Arisa di kala ditemui di Kemang, Jakarta Selatan bleum lama ini.

Foto: Instagram @ade_govinda





"Terus resepsinya konsepnya lebih lepas ya, internasional enggak, nasional juga enggak. Cuma ngambil konsep internasional itu, biar konsepnya bisa dimacem-macemin," sambungnya.

Bicara konsep, Ade Govinda menyinggung soal adanya penampilan para penyanyi dalam resepsinya nanti.



"Ya jadi ntar kalah tuh WFT," ucap Ade sambil tertawa.





Ade dan Indi juga rencananya akan menyebar undangan untuk sekitar 500 orang tamu. . Tak hanya itu, keduanya juga turut mengundang penyanyi dari Malaysia.





"400-500 (orang) lah, cuma nanti penyanyi-penyanyi yang aku bikinin lagu, yang aku produce itu semua nyanyi. Bahkan sampai dari Malaysia dateng. Mudah-mudahan aaja semuanya lancar," tutup Ade.

(Rizky Pradita Ananda)