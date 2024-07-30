Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pesona Raline Shah Main di Pinggir Pantai, Pakai Dress Putih bak Bidadari

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |06:06 WIB
Pesona Raline Shah Main di Pinggir Pantai, Pakai Dress Putih bak Bidadari
Gaya Raline Shah di Pinggir Pantai. (Foto: Instagram)
A
A
A

RALINE Shah baru saja menikmati liburan di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam postingannya itu, Raline nampak menikmati momen selama di Sumba.

Dalam postingannya itu, Raline mengaku jatuh cinta dengan keindahan pemandangan Sumba. Ditambah lagi dengan pantainya yang sangat indah.

"Pantai Aili akan selalu di hati," tulis Raline Shah dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @ralineshah.

Pakai dress putih

Raline Shah

Potret cantik Raline Shah saat keluar dari cottage tempat menginap. Dia memakai dress warna putih dengan detail embroidery di bagian bawah. Wajahnya terlihat cantik dan memesona.

Menikmati suasana pantai

Raline Shah

Raline nampak menikmati suasana pantai di Sumba. Dia mengangkat kedua tangannya sambil menikmati udara yang bersih. Duh seru banget.

 

