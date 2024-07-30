Pesona Raline Shah Main di Pinggir Pantai, Pakai Dress Putih bak Bidadari

RALINE Shah baru saja menikmati liburan di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam postingannya itu, Raline nampak menikmati momen selama di Sumba.

Dalam postingannya itu, Raline mengaku jatuh cinta dengan keindahan pemandangan Sumba. Ditambah lagi dengan pantainya yang sangat indah.

"Pantai Aili akan selalu di hati," tulis Raline Shah dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @ralineshah.

Pakai dress putih

Potret cantik Raline Shah saat keluar dari cottage tempat menginap. Dia memakai dress warna putih dengan detail embroidery di bagian bawah. Wajahnya terlihat cantik dan memesona.

Menikmati suasana pantai

Raline nampak menikmati suasana pantai di Sumba. Dia mengangkat kedua tangannya sambil menikmati udara yang bersih. Duh seru banget.