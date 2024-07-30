Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ini Masalah Kulit yang Banyak Dialami Wanita Hamil

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |18:30 WIB
Ini Masalah Kulit yang Banyak Dialami Wanita Hamil
Masalah Kulit yang Banyak Dialami Wanita Hamil (Foto:Freepik)
A
A
A

KEHAMILAN dan menyusui adalah periode penting dan sangat berharga, dalam kehidupan seorang wanita. Namun tak disangkal, kehamilan seringkali disertai dengan perubahan hormon yang mempengaruhi kondisi kulit sang calon ibu.,

Dokter spesialis kandungan sekaligus founder Dr.BeeMed, Dr. Beeleonie, BMedSc, Sp.OG mengatakan, memang sebagian wanita hamil rentan bisa mengalami masalah kulit yang tentunya menurunkan rasa percaya diri.

“Contohnya masalah kulit menjadi lebih sensitif, pori pori tersumbat, jerawat sampai hiperpigmentasi atau noda hitam yang disebabkan oleh meningkatnya produksi melanin,” ujar Dr Beeleonie dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (30/7/2024)

Untuk itu, ibu hamil disarankan untuk tetap rutin menggunakan skincare, namun jangan sembarangan memilih skincare. Sebab, ada beberapa kandungan aktif yang efektif untuk permasalahan kulit tersebut yang tidak dapat digunakan oleh ibu hamil dan menyusui. Makanya perempuan yang hamil dan menyusui, wajib memperhatikan kandungan komposisi pada produk skincare yang digunakan.

 

