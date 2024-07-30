Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Mengapa Sedot Lemak Bisa Berujung Maut?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |17:30 WIB
Mengapa Sedot Lemak Bisa Berujung Maut?
Mengapa Sedot Lemak Bisa Berujung Maut (Foto: Freepik)
A
A
A

SELEBGRAM  asal Medan, Sumatera Utara, SH diketahui meninggal dunia,  usai menjalani metode sedot lemak di salah satu klinik di Depok, Jawa Barat. Diketahui prosedur sedot lemak tersebut merupakan tindakan malpraktik.

Ini bukan pertama kalinya metode sedot lemak  memakan korban. Sebelumnya, artis Tanah Air, Nanie Darham juga meninggal dunia usai melakukan prosesi sedot lemak setelah melahirkan.

Ya, dikutip dari Mayo Clinic, sedot lemak atau liposuction yang menggunakan penyedotan untuk menghilangkan lemak dari area tubuh tertentu, seperti perut, pinggul, paha, bokong, lengan, atau leher memang tak dipungkiri jadi pilihan banyak orang untuk bisa punya bentuk ramping dalam waktu instan.

Lantas, mengapa tindakan prosedur sedot lemak memakan korban dan menyebabkan kematian?

Melansir laman resmi dr. Anmol Chugh, Selasa (30/7/2024) sedot lemak memang bisa mengakibatkan kematian bila tidak ditangani dengan tepat. Salah satu alasannya lantaran sedot lemak dilakukan secara besar-besaran. Terlalu banyak lemak yang dibuang, bosa  d menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan karenanya menyebabkan komplikasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/611/3131206//asri_welas-hf4F_large.jpg
Asri Welas Operasi Sedot Lemak Selama 12 Jam, Anak Sampai Kaget Lihat Penampilan Baru Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/611/3130682//sedot_lemak-xHhQ_large.jpg
5 Hal yang Perlu Dilakukan Sebelum Lakukan Sedot Lemak, Biar Tetap Aman
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement