HOME WOMEN BEAUTY

Gimana Ya Cara Pakai Face Wash yang Benar? Simak Tips Berikut Ini!

MNC Portal , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |16:10 WIB
Gimana Ya Cara Pakai Face Wash yang Benar? Simak Tips Berikut Ini!
Gimana Ya Cara Pakai Face Wash yang Benar? Simak Tips Berikut Ini
A
A
A

Mencuci wajah menggunakan face wash memang dapat menghilangkan sisa-sisa kotoran dan minyak yang ada pada wajah. Namun dengan cara penggunaan face wash yang asal-asalan dapat membuat wajah tidak bersih secara maksimal. 

Agar bisa mendapatkan hasil wajah yang cerah dan tidak kusam, kamu harus paham cara menggunakan face wash dengan benar. Maka dari itu, yuk ikuti beberapa cara penggunaan face wash yang benar:

1. Cuci Tangan Terlebih Dahulu

Sebelum mulai mencuci wajah, pastikan tanganmu sudah dicuci dan bersih untuk menghindari penyebaran kotoran dan bakteri dari tangan ke wajah. 

2. Ambil Pembersih Wajah atau Face Wash Secukupnya

Ambil face wash secukupnya jangan terlalu banyak. Aplikasikan ke wajah yang sudah dibasahi. Pastikan kalian ambil secukupnya untuk diaplikasikan ke seluruh wajah. Biasanya ambil  sekitar ukuran kacang polong sudah cukup untuk membersihkan seluruh wajah. 

3. Pijat Wajah dengan Lembut

Setelah mengaplikasikan face wash, pijat wajah dengan gerakan melingkar selama 30 detik hingga 1 menit. Fokus pada area yang sering berminyak seperti dahi, dagu, dan hidung. Jangan menggosok terlalu keras karena dapat menyebabkan iritasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/611/3142798/soulyu_chewy_butter_pot_rahasia_glowing_generasi_multitasking_tanpa_ribet-Tu98_large.jpg
Soulyu Chewy Butter Pot, Rahasia Glowing Generasi Multitasking Tanpa Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/611/3134986/gunakan_chewy_blush_pertama_kali_ikuti_tips_mudah_ini-gGzD_large.jpg
Gunakan Chewy Blush Pertama Kali? Ikuti Tips Mudah Ini!
Telusuri berita women lainnya
