Permasalahan bibir menghitam, jadi masalah sehari-hari yang dialami banyak orang, baik pria atau pun perempuan. Bibir menghitam memang jangan dianggap remeh, karena bisa menganggu aktivitas dan menurunkan kepercayaan diri.

Lantas bagaimana cara menghilangkan hitam di bibir dengan cepat? Berikut penjelasan tujuh cara menghilangkan hitam di bibir dengan cepat, sebagaimana dihimpun dari Times of India dan Puresmile, Selasa (30/7/2024)

7 Cara Menghilangkan Hitam di Bibir dengan Cepat

1. Eksfoliasi bibir: Eksfoliasi bibir secara teratur membantu mengangkat sel kulit mati, sehingga mendorong pertumbuhan kulit baru yang lebih sehat. Eksfoliasi bibir dengan mudah, bisa memakai sikat gigi lembut atau scrub buatan sendiri yang terbuat dari gula dan madu. Tinggal gosok lembut bibir dengan gerakan memutar dan bilas dengan air hangat.

7 Cara Menghilangkan Hitam di Bibir dengan Cepat, (Foto: Freepik)

2. Air perasan lemon: Tahukah Anda air lemon punya sifat bleaching alami? Nah bleaching alami ini dapat membantu mencerahkan bibir gelap.