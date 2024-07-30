Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ibu Hamil Rentan Alami Masalah Kulit, Begini Cara Mengatasinya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |19:00 WIB
Ibu Hamil Rentan Alami Masalah Kulit, Begini Cara Mengatasinya
Ibu hamil rentan alami masalah kulit. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

HAMIL dan menyusui adalah periode penting dalam kehidupan seorang wanita. Kondisi ini seringkali disertai dengan perubahan hormon yang mempengaruhi kondisi kulit.

Dokter spesialis kandungan sekaligus founder Dr.BeeMed, dr. Beeleonie, BMedSc, Sp.OG menjelaskan beberapa ibu hamil mengalami masalah kulit yang tentunya menurunkan rasa percaya diri.

“Seperti kulit menjadi lebih sensitif, pori pori tersumbat, jerawat sampai hiperpigmentasi atau noda hitam yang disebabkan oleh meningkatnya produksi melanin,” ujar Dr Beeleonie dalam keterangan resminya.

Untuk itu, ibu hamil disarankan untuk tetap rutin menggunakan skincare. Sayangnya ibu hamil tidak bisa menggunakan skincare dengan kandungan sembarangan.

Ibu Hamil

Ada beberapa kandungan aktif yang efektif untuk permasalahan kulit tersebut yang tidak dapat digunakan oleh ibu hamil dan menyusui.

“Karena ibu hamil dan menyusui perlu memperhatikan kandungan komposisi pada produk skincare yang digunakan,” ucapnya.

Lantas jenis skincare apa saja yang bisa digunakan oleh ibu hamil dan menyusui? Dokter Beeleonie mengatakan ibu hamil bisa menggunakan skincare seperti pembersih wajah dan juga pelembap.

Namun disarankan ibu hamil untuk menggunakan skincare dengan kandungan berbahan alami. Kandungan tersebut seperti ProVitamin-B5, kandungan Ceramide Complex, 7-Berries Extract, Shea Butter dan Vitacomplex.

Halaman:
1 2
      
