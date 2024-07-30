Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Bagian Tubuh Paling Populer untuk Tindakan Sedot Lemak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |18:00 WIB
5 Bagian Tubuh Paling Populer untuk Tindakan Sedot Lemak
Bagian tubuh favorit untuk sedot lemak. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini masyarakat dihebohkan dengan meninggalnya seorang selebgram wanita asal Medan, Ella Nanda Sari Hasibuan diduga akibat menjalani operasi sedot lemak.

Selebgram tersebut menjalani operasi sedot lemak pada bagian tangannya, di salah satu klinik kecantikan di Beji, Depok, Jawa Barat. Dia meninggal dunia diduga usai mengalami pendarahan akibat pembuluh darahnya pecah.

Lantas seperti apa prosedur sedot lemak yang benar? Serta bagian tubuh mana saja yang menjadi bagian favorit orang melakukan tindakan sedot lemak? Simak ulasannya berikut ini.

Melansir dari berbagai sumber. Selasa (0/7/2024) sedot lemak atau liposuction merupakan prosedur yang dilakukan untuk menghilangkan lemak yang tidak diinginkan di bagian tubuh tertentu. Berikut ini bagian favorit untuk dilakukan tindakan sedot lemak.

1. Tangan

Lengan bagian atas biasanya terdapat banyak lemak meski berat badan Anda termasuk ideal. Bahkan tak jarang ketika Anda menggoyangkan tangan, tangan bagian atas Anda akan bergoyang. Hal itu disebabkan karena kurangnya kekencangan otot.

Sedot Lemak

2. Perut

Bagian tubuh yang sering menjadi titik untuk sedot lemak yaitu di bagian perut. Biasanya orang-orang yang melakukan sedot lemak di bagian perut ingin memiliki tubuh yang langsing dan ramping.

3. Panggul

Memiliki pinggul yang mulus dan indah adalah impian. Oleh sebab itu tak sedikit wanita bersedia menjalani sedot lemak di sini untuk menghilangkan timbunan lemak berlebih.

4. Pinggang

Sedot lemak di pinggang juga banyak dipilih oleh wanita. Sedot lemak di sini bagian ini dapat membantu pasien melihat hasil yang memuaskan.

5. Paha, Pipi dan Leher

Bagian paha, pipi dan leher juga bisa dilakukan prosedur sedot lemak. Selain itu, prosedur sedot lemak di bagian pipi dan leher dapat dilakukan bersamaan dengan prosedur lainnya, untuk membantu memberikan kontur wajah yang lebih ramping dan tegas.

