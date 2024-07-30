6 Manfaat Jalan Cepat, Bikin Awet Muda hingga Cegah Diabetes

MENJAGA kesehatan seringkali memerlukan usaha ekstra dan perubahan besar dalam pola makan. Namun, ada cara sederhana yang bisa dilakukan tanpa harus mengubah diet secara drastis. Jalan cepat yang mudah dilakukan oleh hampir semua orang, ternyata bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan.

Aktivitas ini dapat membantu memperlancar sirkulasi darah dan menurunkan tekanan darah, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Melansir dari National Heart Lung and Blood Institute, Selasa (30/7/2024), berjalan dengan kecepatan 7,2 kilometer per jam menjadi kecepatan maksimum yang disarankan dalam melakukan jalan cepat.

Setidaknya anda perlu menerapkan jalan cepat selama 30 menit dalam sehari, agar dapat merasakan manfaat yang sangat efektif dari jalan cepat ini. Berikut berbagai keutamaan menerapkan jalan cepat dalam kehidupan sehari-hari.

1. Meningkatkan Kesehatan Jantung

Meningkatkan kesehatan jantung berarti melakukan aktivitas atau kebiasaan yang membantu menjaga dan memperbaiki fungsi jantung.

Menurut AHA, aktivitas aerobik moderat, seperti jalan cepat, dapat memperbaiki kesehatan jantung dengan meningkatkan kapasitas jantung dan paru-paru, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kadar kolesterol HDL (kolesterol baik). Aktivitas ini juga dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung koroner dan stroke.

2. Mencegah Diabetes

Aktivitas fisik seperti jalan cepat membantu otot-otot menggunakan glukosa secara lebih efisien, sehingga mengurangi kadar gula darah. Sehingga dengan berjalan cepat dapat membantu mencegah diabetes dengan meningkatkan sensitivitas insulin dan mengatur kadar gula darah.

Selain itu, jalan cepat dapat membantu menjaga berat badan ideal dan mencegah obesitas, yang merupakan faktor risiko utama untuk diabetes tipe 2. Dengan rutin melakukan jalan cepat setidaknya 30 menit selama lima hari dalam semiggu, anda dapat menurunkan risiko diabetes dan mendukung kontrol gula darah yang lebih baik.

3. Menjaga Kanker Tetap Stabil

Menerapkan jalan cepat setidaknya 10-15 menit perhari dapat menurunkan resiko kanker, stroke dan penyakit jantung. American Cancer Society menjelaskan bahwa aktivitas fisik, seperti jalan cepat, dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang penting dalam melawan kanker dan meningkatkan respons terhadap pengobatan.

Selain itu, berolahraga secara teratur dapat mengurangi risiko efek samping dari pengobatan kanker.

4. Meningkatkan Kesehatan Mental

Dengan melakukan jalan cepat dapat meningkatkan kesehatan mental karena dapat merangsang pelepasan endorfin, hormon yang meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres.

Aktivitas fisik ini juga mengurangi kadar hormon stres, meningkatkan kualitas tidur, dan mendukung kesehatan kognitif. Selain itu, jalan cepat memberi rasa pencapaian dan, jika dilakukan secara sosial, dapat meningkatkan interaksi sosial yang positif.