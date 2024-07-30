Masayu Anastasia Beberkan Kondisi Lembu Usai Terkena Serangan Jantung

AKTRIS Masayu Anastasia mengungkapkan kondisi terkini mantan suaminya, Lembu Wiworo Jati alias Lembu, setelah mengalami serangan jantung. Lembu mengalami serangan jantung pada Desember 2023. Namun, karena baru viral, keluarga Masayu mengira sang mantan mengalami serangan jantung kedua.

"Sebenarnya udah lama kejadiannya udah Desember tahun lalu kenapa hebohnya sekarang jadi kaya orang-orang yang udah tau jadi panik," kata Masayu Anastasia di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024).

"Kemarin tiba-tiba ada berita segala macem. Jadi seakan serangan kedua kita juga keluarga jadi panik sampe akhirnya nelponin ke kantor dia segala macem. Akhirnya ternyata nggak ada apa-apa," katanya.

Saat ini, kata Masayu, kondisi Lembu sudah membaik. Meski begitu, vokalis Clubeighties itu harus disiplin menjaga pola hidup sehat.

"Itu Polda hidup makan di jaga makan tidur mesti cepet olahraga. Sekarang dia tidurnya cepat, makannya juga dijaga," ucap Masayu.

Saat Lembu menjalani perawatan, Masayu dan anaknya, Samara Anaya Amandari, mengaku sangat bersedih. Bahkan, Samara semoat menangis karena syok melihat kondisi sang ayah.

"Pas kemarin itu nangis tapi dia nemenin ayahnya di RS kaya nginep," kata Masayu Anastasia.