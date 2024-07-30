Antusias Warga Posyandu Petojo Utara Terima Bantuan Ikan Lele dari MNC Peduli: Anak Saya Suka Banget

MNC Peduli memberikan ratusan ikan lele untuk masyarakat Posyandu Flamboyan di Petojo Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024). Pemberian ikan lele ini bertujuan untuk mendukung gizi anak balita terpenuhi dan mencegah kondisi stunting.

Tersalurkannya bantuan dari MNC Peduli ini membuat masyarakat Posyandu Flamboyan merasa sangat terbantu. Anak-anak yang menyantap sajian ikan lele ini juga begitu lahap.

Salah satunya yang merasa terbantu dan ikut antusias mendapat bantuan dari MNC Peduli ini ialah Nita. Salah satu orangtua balita yang menerima bantuan ini begitu senang dan terbantu.

“Alhamdulillah anak saya suka banget sama ikan lele, karena kan lele itu banyak proteinnya,” ucap Nita, Selasa (30/7/2024).