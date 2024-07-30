Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Antusias Warga Posyandu Petojo Utara Terima Bantuan Ikan Lele dari MNC Peduli: Anak Saya Suka Banget

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |18:01 WIB
Antusias Warga Posyandu Petojo Utara Terima Bantuan Ikan Lele dari MNC Peduli: Anak Saya Suka Banget
MNC Peduli bagikan lele untuk cegah stunting. (Foto: Okezone/Annastasya Rizqa)
A
A
A

MNC Peduli memberikan ratusan ikan lele untuk masyarakat Posyandu Flamboyan di Petojo Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024). Pemberian ikan lele ini bertujuan untuk mendukung gizi anak balita terpenuhi dan mencegah kondisi stunting.

Tersalurkannya bantuan dari MNC Peduli ini membuat masyarakat Posyandu Flamboyan merasa sangat terbantu. Anak-anak yang menyantap sajian ikan lele ini juga begitu lahap.

Salah satunya yang merasa terbantu dan ikut antusias mendapat bantuan dari MNC Peduli ini ialah Nita. Salah satu orangtua balita yang menerima bantuan ini begitu senang dan terbantu.

“Alhamdulillah anak saya suka banget sama ikan lele, karena kan lele itu banyak proteinnya,” ucap Nita, Selasa (30/7/2024).

MNC Peduli

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/481/3094594/dokter_rscm_sebut_program_mnc_love_donation_penuhi_kebutuhan_darah_pasien_leukimia_hingga_lakalantas-JXMK_large.jpg
Dokter RSCM Sebut Program MNC Love Donation Penuhi Kebutuhan Darah Pasien Leukimia hingga Lakalantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/481/3094587/gandeng_rscm_mnc_peduli_gelar_aksi_donor_darah_hari_ini-gkzG_large.jpg
Gandeng RSCM, MNC Peduli Gelar Aksi Donor Darah Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/483/3088505/rayakan_hut_ke_14_mnc_life_gelar_seminar_dan_pemeriksaan_kesehatan_gratis-d5wP_large.jpg
Rayakan HUT ke-14, MNC Life Gelar Seminar dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/481/3095149/kkp_bersama_mnc_peduli_essilor_dan_forjukafi_berikan_makan_sehat_dan_kacamata_gratis_untuk_anak-1rUz_large.jpg
KKP Bersama MNC Peduli, Essilor dan Forjukafi Berikan Makan Sehat dan Kacamata Gratis untuk Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/487/3087904/kerjasama_dengan_pmi_depok_mnc_peduli_gelar_donor_darah-Dt6G_large.jpg
Kerjasama dengan PMI Depok, MNC Peduli Gelar Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/481/3094890/mnc_peduli_bersama_kkp_dan_essilor_adakan_pemeriksaan_mata_dan_kacamata_gratis_serta_makan_sehat-9hlG_large.jpg
Rangkaian HUT MNC Group ke-35, MNC Peduli Bersama KKP dan Essilor Adakan Pemeriksaan Mata dan Kacamata Gratis Serta Makan Sehat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement