Cegah Stunting, MNC Peduli Salurkan Ratusan Ikan Lele di Posyandu Petojo Utara

DALAM upaya mewujudkan Indonesia Emas 2024, MNC Peduli memberikan ratusan ikan lele yang disalurkan melalui Posyandu Flamboyan, Petojo Utara, Jakarta Pusat.

Pemberian ini dalam rangka menggencarkan program Generasi Cerdas Anak Bangsa melalui beberapa kegiatan pencegahan stunting yang salah satunya memberikan bahan makanan untuk meningkatkan tambahan asupan makanan bergizi.

Ratusan lele ini akan diolah menjadi makanan yang disukai oleh anak-anak balita sebagai pemenuhan gizi harian mereka. Head of CSR MNC Group Tengku Havid menyatakan MNC Peduli mendukung untuk menurunkan kondisi stunting pada anak Indonesia.

Untuk itu MNC Peduli akan terus konsisten memberikan bantuan untuk mewujudkan anak Indonesia yang lebih sehat.

“MNC Peduli akan terus konsisten dalam mendukung tercapainya penurunan tingkat prevalensi stunting di Indonesia, semoga generasi cerdas anak bangsa kita dapat bersaing di dunia globalisasi ini,” ucap Tengku Havid, Selasa (30/7/2024).

Zainatun, selaku Kader Posyandu merasa senang mendapat pemberiaan ikan lele dari MNC Peduli untuk Posyandu Flamboyan, Petojo Utara, Jakarta Pusat. Dia mengungkap anak-anak di wilayah ini masih membutuhkan asupan gizi yang seimbang untuk pertumbuhan mereka.

“Lele itu kan banyak gizinya, saya sangat bersyukur bisa mendapat lele dari MNC Peduli ini. Jadi perkembangan anak itu kan maju karena lele banyak proteinnya,” tutur Zainatun.

Sementara itu, lele yang diberikan pun langsung diolah dan dimasak. Anak-anak pun begitu lahap menyantap lele yang disajikan. Zainatun juga mengungkap anak-anak begitu antusias bisa menikmati lele dari MNC Peduli dan berharap bantuan ini akan terus berlangsung.