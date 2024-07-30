Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cegah Stunting, MNC Peduli Salurkan Ratusan Ikan Lele di Posyandu Petojo Utara

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |17:37 WIB
Cegah Stunting, MNC Peduli Salurkan Ratusan Ikan Lele di Posyandu Petojo Utara
MNC Peduli bagikan lele untuk cegah stunting. (Foto: Okezone/ Annastasya Rizqa)
A
A
A

DALAM upaya mewujudkan Indonesia Emas 2024, MNC Peduli memberikan ratusan ikan lele yang disalurkan melalui Posyandu Flamboyan, Petojo Utara, Jakarta Pusat.

Pemberian ini dalam rangka menggencarkan program Generasi Cerdas Anak Bangsa melalui beberapa kegiatan pencegahan stunting yang salah satunya memberikan bahan makanan untuk meningkatkan tambahan asupan makanan bergizi.

Ratusan lele ini akan diolah menjadi makanan yang disukai oleh anak-anak balita sebagai pemenuhan gizi harian mereka. Head of CSR MNC Group Tengku Havid menyatakan MNC Peduli mendukung untuk menurunkan kondisi stunting pada anak Indonesia.

Untuk itu MNC Peduli akan terus konsisten memberikan bantuan untuk mewujudkan anak Indonesia yang lebih sehat.

“MNC Peduli akan terus konsisten dalam mendukung tercapainya penurunan tingkat prevalensi stunting di Indonesia, semoga generasi cerdas anak bangsa kita dapat bersaing di dunia globalisasi ini,” ucap Tengku Havid, Selasa (30/7/2024).

MNC Peduli

Zainatun, selaku Kader Posyandu merasa senang mendapat pemberiaan ikan lele dari MNC Peduli untuk Posyandu Flamboyan, Petojo Utara, Jakarta Pusat. Dia mengungkap anak-anak di wilayah ini masih membutuhkan asupan gizi yang seimbang untuk pertumbuhan mereka.

“Lele itu kan banyak gizinya, saya sangat bersyukur bisa mendapat lele dari MNC Peduli ini. Jadi perkembangan anak itu kan maju karena lele banyak proteinnya,” tutur Zainatun.

Sementara itu, lele yang diberikan pun langsung diolah dan dimasak. Anak-anak pun begitu lahap menyantap lele yang disajikan. Zainatun juga mengungkap anak-anak begitu antusias bisa menikmati lele dari MNC Peduli dan berharap bantuan ini akan terus berlangsung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/481/3050004/jokowi-sebut-angka-stunting-di-indonesia-turun-dalam-10-tahun-terakhir-sesuai-target-9DMmc6NNsx.jpg
Jokowi Sebut Angka Stunting di Indonesia Turun dalam 10 Tahun Terakhir, Sesuai Target?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/483/3046691/bkkbn-sebut-pendataan-keluarga-2024-bisa-cegah-kemiskinan-ekstrem-hingga-stunting-QErQjGvw84.jpg
BKKBN Sebut Pendataan Keluarga 2024 Bisa Cegah Kemiskinan Ekstrem hingga Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/483/3046663/keluarga-beresiko-stunting-turun-hingga-4-6-juta-di-2024-ini-penjelasan-bkkbn-dtc8yzDhVF.jpg
Keluarga Beresiko Stunting Turun hingga 4,6 juta di 2024, Ini Penjelasan BKKBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/481/3020727/hebat-angka-stunting-di-sumedang-berhasil-turun-drastis-hingga-14-4-persen-ini-rahasianya-cnNKxem85X.jpg
Hebat! Angka Stunting di Sumedang Berhasil Turun Drastis hingga 14,4 Persen, Ini Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/483/3020087/siswi-mts-ma-arif-sidaraja-ungkap-dampak-yang-dirasakan-tubuh-usai-rutin-konsumsi-tablet-tambah-darah-Kt27LxlsoO.jpeg
Siswi MTs Ma'arif Sidaraja Ungkap Dampak yang Dirasakan Tubuh Usai Rutin Konsumsi Tablet Tambah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/483/3020077/edukasi-remaja-putri-terkait-risiko-stunting-ini-trik-cerdik-yang-dilakukan-mts-ma-arif-sidaraja-BcQK9y3wkL.jpeg
Edukasi Remaja Putri Terkait Risiko Stunting, Ini Trik Cerdik yang Dilakukan MTs Ma'arif Sidaraja
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement