HOME WOMEN TRAVEL

Pergerakan Penumpang di YIA Menggeliat, Angin Segar bagi Pariwisata Yogyakarta

Kuntadi , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |16:32 WIB
Suasana penumpang di Yogyakarta International Airport, Kulonprogo, DIY (Foto: AP I)
JUMLAH pergerakan penumpang di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) mengalami peningkatan pada semester pertama 2024. PT Angkasa Pura I Bandara YIA mencatat ada 2.045.299 pergerakan penumpang atau tumbuh 0,37 persen dibandingkan tahun lalu.

“Pergerakan penumpang di semester pertama 2024 tumbuh 0,37 persen dibanding periode yang sama 2023,” kata General Manager PT Angkasa Pura I Bandara YIA, Rully Artha, Selasa (30/7/2024).

Peningkatan pertumbuhan penumpang ini masih didominasi dari rute nasional. Tercatat ada 1.828.262 penumpang rute domestik dan 217.037 penumpang rute internasional, atau tumbuh 26,61 persen dari tahun 2023.  

Adanya pertumbuhan yang signifikan ini, menjadikan Bandara YIA masuk dalam lima besar trafik tertinggi dari seluruh bandara kelolaan AP 1. 

5 Wisata Favorit Yogyakarta

Kondisi ini menjadikan PT Angkasa Pura I optimistis sektor transportasi udara akan kembali tumbuh dan pulih. Hal ini tidak lepas dukungan dan komitmen dari seluruh stakeholder dalam menghadirkan inovasi layanan kebandarudaraan serta memberikan pelayanan terbaiknya.

Sedangkan dari sektor kargo juga ada pertumbuhan yang tinggi sebanyak 7.507.518 kg atau tumbuh 43,47 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 sebanyak 5.232.918 kg.

Rully mengatakan pergerakan pesawat udara pada periode ini tercatat 14.113 dengan tingkat pemulihan sebesar 3.820,28 persen, dibandung dengan Semester I Tahun 2019.

 

