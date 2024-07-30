Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bidik Turis Arab Saudi, Kemenparekraf Promosikan Pariwisata Indonesia ke Riyadh dan Jeddah

Rizka Diputra , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |16:19 WIB
Bidik Turis Arab Saudi, Kemenparekraf Promosikan Pariwisata Indonesia ke Riyadh dan Jeddah
Kemenparekraf promosikan pariwisata Indonesia di Arab Saudi (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

DALAM upaya membidik wisatawan asal Arab Saudi, Kemenparekraf menggelar kegiatan sales mission (misi penjualan) di dua kota negara tersebut, yakni Riyadh dan Jeddah. Kemenparekraf berharap misi promosi ini mampu menggaet lebih banyak pelancong asal negeri kaya minyak itu.

“Kami berharap dengan kegiatan ini pelaku industri asal Indonesia dapat bertemu dengan rekan bisnis potensial di sana, khususnya partners dari Emirates Airline dan menciptakan jejaring bisnis yang baru,” ujar Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Marthini, dalam siaran pers Kemenparekraf.

Aktivasi kegiatan misi penjualan digelar dengan melibatkan maskapai Emirates Airline, serta dukungan dari KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah. Untuk misi penjualan di Riyadh berlangsung pada 28 Juli 2024. Sementara di Jeddah pada 30 Juli 2024.

Lebih lanjut, Ni Made Ayu Marthini mengungkapkan selain menyampaikan informasi terbaru tentang pariwisata Indonesia, ada juga informasi terbaru terkait destinasi dan konektivitas kedua negara serta update mengenai kebijakan terbaru untuk berwisata ke Indonesia. 

5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas Indonesia

"Adapun aktivitas utamanya adalah B2B Table Top Meeting untuk memperkenalkan dan menawarkan paket pariwisata Indonesia kepada pelaku industri di Riyadh dan Jeddah," tuturnya.

Sekadar diketahui, Arab Saudi merupakan salah satu negara penyumbang wisatawan mancanegara terbanyak ke Indonesia dari kawasan Timur Tengah. Secara jumlah kunjungan wisman Arab Saudi ke Indonesia juga cukup stabil. Pada tahun 2023 angka kunjungan wisman asal Timur Tengah mencapai 68 persen. Sehingga pasar potensial ini perlu dioptimalkan. 

Dalam hal konektivitas, Arab Saudi merupakan negara yang memiliki penerbangan langsung ke beberapa kota di Indonesia. Tahun 2024, Kemenparekraf menargetkan jumlah kunjungan wisman asal Arab Saudi mencapai 139.842.

 

