6 Makanan Dilarang Dimakan Bersama Alpukat

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |19:30 WIB
6 Makanan Dilarang Dimakan Bersama Alpukat
6 Makanan Dilarang Dimakan Bersama Alpukat (Foto: Jcomp/Freepik)
ALPUKAT teksturnya yang lembut dan rasa creamy yang nikmat, jadi salah satu buah yang digemari banyak orang dari berbagai latar usia, baik anak-anak, remaja, dewasa muda, hingga tua.

Buah unik satu ini juga sarat  akan lemak sehat, vitamin, dan mineral. Namun tahukah Anda, di balik itu semua ternyata ada makanan tertentu yang jika dipadukan dengan alpukat mungkin tidak terlalu bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan.

Maka dari itu, dilarang dimakan bersama alpukat. Mengutip Times of India, Selasa (30/7/2024) berikut ulasan singkatnya.

1. Makanan tinggi garam: Alpukat secara alami mengandung potasium, sedangkan makanan asin bisa menambah asupan natrium. Mengonsumsi makanan asin berlebihan dengan alpukat, memicu terganggunya keseimbangan elektrolit dan berpotensi menyebabkan kembung atau retensi air.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

2. Produk susu: Alpukat kaya akan lemak sehat, sedangkan produk susu seperti keju atau susu juga tinggi lemak. Menggabungkan dua makanan tinggi lemak ini dapat membebani sistem pencernaan jadi berat, terutama bagi orang yang sensitif terhadap makanan berlemak. Sehingga bisa menyebabkan perut terasa tak nyaman atau gangguan pencernaan.

 

