HOME WOMEN FOOD

Penemu Cake Tiramisu, Roberto Linguanotto Meninggal Dunia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |16:36 WIB
Penemu Cake Tiramisu, Roberto Linguanotto Meninggal Dunia
Penemu Cake Tiramisu Meninggal Dunia (Foto: Azerbaijan_stocker/Freepik)
KOKI pastry yang dikenal sebagai salah satu penemu tiramisu, Roberto “Loli” Linguanotto, diberitakan meninggal dunia pada usia 81 tahun. Disebutkan, Roberto menghembuskan napas terakhirnya setelah cukup lama berjuang melawan penyakitnya. 

Semasa hidupnya, Roberto terkenal sebagi koki pastry di restoran terkenal Le Beccherie di Treviso, Italia. Dari situlah dia menciptakan makanan penutup, tiramisu cake  yang menjadi favorit banyak orang di  berbagai belahan dunia.

Roberto Loli Linguanotto penemu kue tiramisu (Foto: Jam Press)
Roberto Loli Linguanotto penemu kue tiramisu (Foto: Jam Press)

Ada  beberapa cerita tentang bagaimana Roberto menciptakan tiramisu. Salah satunya dikatakan, sebetulnya ia secara tidak sengaja menjatuhkan mascarpone ke dalam semangkuk gula dan telur.

Kemudian kala itu, dan salah satu penemu tiramisu cake, Alba di Pillo-Campeol, Le Beccherie Ado Campeol menambahkan ladyfingers yang direndam dalam espresso, Ddlansir dari Metro Selasa (30/7/2024)

Foto: Azerbaijan_stockers/Freepik
Foto: Azerbaijan_stockers/Freepik

Siapa sangka, dari ketidaksengajaan tersebut, kue tiramisu favorit banyak orang tercipta. Menurut tulisan jurnalis Gigi Padovani, yang menjadi teman dekat Roberto, dalam buku  ‘Tiramisù’, dalam waktu singkat, kue tiramisu menjadi makanan pokok di Le Beccherie.

 

