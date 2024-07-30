Penemu Cake Tiramisu, Roberto Linguanotto Meninggal Dunia

KOKI pastry yang dikenal sebagai salah satu penemu tiramisu, Roberto “Loli” Linguanotto, diberitakan meninggal dunia pada usia 81 tahun. Disebutkan, Roberto menghembuskan napas terakhirnya setelah cukup lama berjuang melawan penyakitnya.

Semasa hidupnya, Roberto terkenal sebagi koki pastry di restoran terkenal Le Beccherie di Treviso, Italia. Dari situlah dia menciptakan makanan penutup, tiramisu cake yang menjadi favorit banyak orang di berbagai belahan dunia.

Roberto Loli Linguanotto penemu kue tiramisu (Foto: Jam Press)

Ada beberapa cerita tentang bagaimana Roberto menciptakan tiramisu. Salah satunya dikatakan, sebetulnya ia secara tidak sengaja menjatuhkan mascarpone ke dalam semangkuk gula dan telur.

Kemudian kala itu, dan salah satu penemu tiramisu cake, Alba di Pillo-Campeol, Le Beccherie Ado Campeol menambahkan ladyfingers yang direndam dalam espresso, Ddlansir dari Metro Selasa (30/7/2024)

Foto: Azerbaijan_stockers/Freepik

Siapa sangka, dari ketidaksengajaan tersebut, kue tiramisu favorit banyak orang tercipta. Menurut tulisan jurnalis Gigi Padovani, yang menjadi teman dekat Roberto, dalam buku ‘Tiramisù’, dalam waktu singkat, kue tiramisu menjadi makanan pokok di Le Beccherie.