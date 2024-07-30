Resep Kue Brudel Cake Klasik, Makanan Khas Manado yang Enak

RESEP kue hari ini adalah brudel cake klasik yang enak dan mudah dibuat. Kue brudel dikenal juga sebagai bolu khas Manado, adalah perpaduan antara cake dan roti.

Nah, berikut resep dan cara membuat brudel cake seperti dilansir dari akun Cookpad Mama AL, @Mama_Al. Resep ini pun cukup untuk membuat 12 potong brudel cake.

Bahan-bahan

275 gram tepung terigu protein sedang

100 gram gula kastor bisa juga gula pasir diblender

50 gram susu bubuk

75 gram butter

30 gram keju cheddar

6 gram ragi instant/fermipan

3 butir telur, kocok lepas

100 mililiter air hangat

Topping :

Keju cheddar parut secukupnya

Kismis secukupnya

Cara Membuat

1. Campur terigu dengan gula pasir,susu bubuk dan ragi instant, aduk rata

2. Masukkan kocokan telur, aduk rata

3. Tuang air sedikit demi sedikit, aduk rata, masukkan keju parut

4. Masukkan butter, aduk rata. Konsistensi adonan kental dan jatuh

5. Masukkan dalam cup kertas setengah bagian saja, diamkan selama 30-45 menit

6. Setelah adonan mengembang beri topping

7. Masukkan oven sampai matang kurang lebih 40 menit, lakukan test tusuk untuk mengecek kematangan, apabila sudah tidak lengket, angkat

8. Olesi permukaan dengan butter, sajikan.

(Martin Bagya Kertiyasa)