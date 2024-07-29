3 Tips Mudah dan Efektif Lebih Produktif di Tempat Kerja

Tips Mudah dan Efektif Lebih Produktif di Tempat Kerja (Foto: Freepik)

PEKERJAAN adalah aspek penting dalam kehidupan sehari-hari banyak orang. Bisa melakukan yang terbaik untuk urusan pekerjaan, sangatlah penting untuk mencapai produktivitas, kesuksesan, dan pada akhirnya kebahagiaan diri masing-masing orang.

Namun ada kalanya memang, kita merasa sangat tak produktif, tak semangat dan malas beraktivitas di tempat kerja.

Makanya, perlu tahu dan paham tips mudah tapi efektif untuk membantu mencapai efisiensi, fokus yang lebih baik agar produktivitas di tempat kerja meningkat. Berikut ulasan singkat tiga tipsnya, sebagaimana dilansir dari Times of India, Senin (29/7/2024)

1.Mindfulness sederhana: Contohnya, meditasi atau latihan pernapasan dalam. Sederhana, tapi bisa secara efektif mengurangi stres, fokus yang lebih baik, dan meningkatkan pengelolaan emosi dan kesejahteraan mental secara keseluruhan

2.Power of rutinitas. Artinya dengan membuat dan mengaplikasikan rutinitas yang konsisten. Jangan salah! Tindakan ini memiliki nilai dan kekuatan yang sangat besar. Penting untuk merencanakan rutinitas dengan hati-hati, alias jangan berlebihan.