Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Tips Mudah dan Efektif Lebih Produktif di Tempat Kerja

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |22:40 WIB
3 Tips Mudah dan Efektif Lebih Produktif di Tempat Kerja
Tips Mudah dan Efektif Lebih Produktif di Tempat Kerja (Foto: Freepik)
A
A
A

PEKERJAAN adalah aspek penting dalam kehidupan sehari-hari banyak orang. Bisa melakukan yang terbaik untuk urusan pekerjaan, sangatlah penting untuk mencapai produktivitas, kesuksesan, dan pada akhirnya kebahagiaan diri masing-masing orang.

Namun ada kalanya memang, kita merasa sangat tak produktif, tak semangat dan malas beraktivitas di tempat kerja.

Makanya, perlu tahu dan paham tips mudah tapi efektif untuk membantu mencapai efisiensi, fokus yang lebih baik agar produktivitas di tempat kerja meningkat. Berikut ulasan singkat tiga tipsnya, sebagaimana dilansir dari Times of India, Senin (29/7/2024)

1.Mindfulness sederhana: Contohnya, meditasi atau latihan pernapasan dalam. Sederhana, tapi bisa secara efektif mengurangi stres, fokus yang lebih baik, dan meningkatkan pengelolaan emosi dan kesejahteraan mental secara keseluruhan

2.Power of rutinitas. Artinya dengan membuat dan mengaplikasikan rutinitas yang konsisten. Jangan salah! Tindakan ini memiliki nilai dan kekuatan yang sangat besar. Penting untuk merencanakan rutinitas dengan hati-hati, alias jangan berlebihan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/611/3181273//keramas-cYNy_large.jpg
Tak Perlu Keramas Setiap Hari, Ini 5 Cara Cegah Rambut Lepek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/57/3166284//vpn-pWO1_large.jpeg
Cara Mudah Membuka Situs yang Diblokir Tanpa Memakai VPN dan Aplikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/612/3147488//5_alasan_amarah_tak_terkontrol_bisa_hancurkan_hidup-m5TY_large.jpg
5 Alasan Amarah Tak Terkontrol Bisa Hancurkan Hidup, Kenali Tanda-tandanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/612/3146530//5_tips_buat_bayi_tertidur_nyenyak-HlAY_large.jpg
5 Tips Buat Bayi Tertidur Nyenyak, Nomor 3 Penting Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/612/3142731//working_mom-LuoZ_large.jpg
Moms, Simak 4 Tips Sukses Berkarier di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/612/3141610//cara_mengatasi_anak_tantrum_di_pesawat-kiLQ_large.jpeg
Anak Tantrum saat Naik Pesawat? Simak 7 Cara Mengatasinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement