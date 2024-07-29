Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tak Suka Kehebohan, 3 Zodiak Ini Lebih Suka Quiet Holiday

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |21:30 WIB
Tak Suka Kehebohan, 3 Zodiak Ini Lebih Suka <i>Quiet</i> <i>Holiday</i>
Zodiak Lebih Suka Quiet Holiday (Foto: Freepik)
A
A
A

LIBURAN tidak melulu artinya harus selalu ramai dan banyak aktivitas. Bahkan sekarang sedang tren yang namanya quiet holiday, alias konsep liburan dengan tenang, yang viral dengan 15 juta kali penayang di platform TikTok.

Bagi sebagian orang, liburan yang tenang artinya berlibur tanpa harus banyak agenda dan banyak hal yang harus dilakukan. Bagi yang lainnya, bisa juga beristirahat tanpa arah dan tujuan alias mengalir saja mengikuti mood atau bahkan sambil membereskan pekerjaan yang ada. 

Konsep liburan yang tenang sangat menarik bagi beberapa tanda zodiak. Apa saja? Dilansir dari Bustle. Senin (29/7/ 2024) berikut paparan singkatnya.

1.Cancer: Para Cancer tipe orang yang  sulit meninggalkan pekerjaan mereka seutuhnya. Sangat berorientasi pada hubungan, yang berarti mereka begitu mempertimbangkan kebutuhan orang lain, bahkan dengan mengorbankan kebutuhan mereka sendiri.

Makanya, daripada menempatkan diri  dalam tekanan karena berada di luar jangkauan, para Cancer biasanya akan berlibur dengan tenang dan tetap membantu semaksimal mungkin bekerja dari pantai, vila, atau hotel mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826//zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226//zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792//zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177531//still_single-kUK6_large.jpg
VISION+ Rilis Series Still Single: Kisah Cinta, Zodiak, dan Pencarian Jati Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744//zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281//stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement