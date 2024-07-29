Tak Suka Kehebohan, 3 Zodiak Ini Lebih Suka Quiet Holiday

LIBURAN tidak melulu artinya harus selalu ramai dan banyak aktivitas. Bahkan sekarang sedang tren yang namanya quiet holiday, alias konsep liburan dengan tenang, yang viral dengan 15 juta kali penayang di platform TikTok.

Bagi sebagian orang, liburan yang tenang artinya berlibur tanpa harus banyak agenda dan banyak hal yang harus dilakukan. Bagi yang lainnya, bisa juga beristirahat tanpa arah dan tujuan alias mengalir saja mengikuti mood atau bahkan sambil membereskan pekerjaan yang ada.

Konsep liburan yang tenang sangat menarik bagi beberapa tanda zodiak. Apa saja? Dilansir dari Bustle. Senin (29/7/ 2024) berikut paparan singkatnya.

1.Cancer: Para Cancer tipe orang yang sulit meninggalkan pekerjaan mereka seutuhnya. Sangat berorientasi pada hubungan, yang berarti mereka begitu mempertimbangkan kebutuhan orang lain, bahkan dengan mengorbankan kebutuhan mereka sendiri.

Makanya, daripada menempatkan diri dalam tekanan karena berada di luar jangkauan, para Cancer biasanya akan berlibur dengan tenang dan tetap membantu semaksimal mungkin bekerja dari pantai, vila, atau hotel mereka.