HOME WOMEN LIFE

5 Tampilan Cantik Ditha Rizky Amalia Sebelum Menikah dengan Dustin Tiffani

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |21:02 WIB
5 Tampilan Cantik Ditha Rizky Amalia Sebelum Menikah dengan Dustin Tiffani
Tampilan Ditha Rizky Amalia Sebelum Menikah. (Foto: Instagram)




KOMEDIAN sekaligus presenter Dustin Tiffani akhrinya menikahi pujaan hatinya Ditha Rizky Amalia kemarin. Momen akad nikah keduanya pun dapat disaksikan melalui YouTube Dustin Tiffani.

Dalam video tersebut, terlihat siaran live prosesi akad nikah ketika Dustin mengucap ijab kabul dalam satu tarikan nafas dengan menjabat tangan wali nikah, ayah Ditha. Selain itu, hadir juga dua saksi nikah dan penghulu serta tamu undangan yang hadir.

Dustin pun memberikan maskawin berupa perhiasan emas sebanyak 12 gram serta uang tunai sebesar 2.872.024 rupiah kepada Ditha Rizky Amalia. Nah, berikut penampilan cantik Ditha sebelum menikah dengan Dustin Tiffani, seperti dilansir dari Instagram @__ditamal.

Stylish dan seksi
Ditha Rizky Amalia
Ditha terlihat stylish dan seksi, mengenakan tube top berwarna hijau sage dengan rok mini coklat. Selain itu, dia juga menambahkan jaket yang membuat gayanya makin kece.

Mirip Marsha Aruan
Ditha Rizky Amalia
Paras Ditha di foto kali ini, disebut mirip dengan aktris Marsha Aruan. Mata, alis, dan senyum yang manis, membuat Ditha dan Marsha bak saudara kembar. Hanya saja, Ditha tidak pernah menyebut dirinya setara dengan Marsha Aruan. 

"Marsha Aruan kayanya nangis dimiripin sama aku," kicau @ditamal_.

Simpel tetap seksi
Ditha Rizky Amalia
Kali ini, Ditha Rizky Amalias tampil simpel saat berfoto selfie. Menggunakan tanktop hitam dengan model tali tipis, dia pun memperlihatkan kulit mulusnya. Gaya simpelnya tetap terlihat seksi bukan? 

 

