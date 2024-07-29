Potret Momen Istri Modal Rp12.000 Bisa Masak Seafood Saus Padang, Netizen: Kok Bisa?

UMUMNYA, jika memasak menu hidangan seafood biasanya perlu mengeluarkan modal dana yang cukup besar. Harga daging seafood mentah sayuran pelengkap serta bumbu-bumbunya yang cukup mahal membuat sajian masakan laut ini jadi menu makanan yang cukup mewah, baik disajikan di rumah atau pun di restoran.

Namun, apa jadinya bila seafood yang nikmat ini bisa dibuat hanya dengan budget biaya Rp12 ribu saja? Seperti yang dilakukan seorang istri sekaligus pemilik akun TikTok, @ashso07.

Sang netizen membagikan proses bagaimana dirinya yang bisa memasak, menyajikan menu seafood saus Padang yang bisa dibuat hanya dengan modal uang belanja Rp12 ribu.

“Seafood saus Padang versi low budget,” tulis @ashso07 sebagai keterangan video yang sudah mendapat lebih dari 141 ribu kali penayangan tersebut.

Foto: TikTok @ashso07

Dalam video yang ia unggah, sang netizen pertama-tama menunjukkan dirinya membeli sedikit-sedikit bahan makanan untuk membuat seafood saus Padang. Mulai dari membeli cumi seharga Rp3.000, kerang hanya Rp2.000 udang dan sayur sawi pakcoy.