Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Momen Istri Modal Rp12.000 Bisa Masak Seafood Saus Padang, Netizen: Kok Bisa?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |18:29 WIB
Potret Momen Istri Modal Rp12.000 Bisa Masak Seafood Saus Padang, Netizen: Kok Bisa?
Momen Istri Modal Rp12.000 Bisa Masak Seafood Saus Padang (Foto: TikTok @ashso07)
A
A
A

UMUMNYA, jika memasak menu hidangan seafood biasanya perlu mengeluarkan modal dana yang cukup besar. Harga daging seafood mentah sayuran pelengkap serta bumbu-bumbunya yang cukup mahal membuat sajian masakan laut ini jadi menu makanan yang cukup mewah, baik disajikan di rumah atau pun di restoran.

Namun, apa jadinya bila seafood yang nikmat ini bisa dibuat hanya dengan budget biaya Rp12 ribu saja? Seperti yang dilakukan seorang istri sekaligus pemilik akun TikTok, @ashso07.

Sang netizen membagikan proses bagaimana dirinya yang bisa memasak, menyajikan menu seafood saus Padang yang bisa dibuat hanya dengan modal uang belanja Rp12 ribu.

“Seafood saus Padang versi low budget,” tulis @ashso07 sebagai keterangan video yang sudah mendapat lebih dari 141 ribu kali penayangan tersebut.

Foto: TikTok @ashso07
Foto: TikTok @ashso07

Dalam video yang ia unggah, sang netizen pertama-tama menunjukkan dirinya membeli sedikit-sedikit bahan makanan untuk membuat seafood saus Padang. Mulai dari membeli cumi seharga Rp3.000, kerang hanya Rp2.000 udang dan sayur sawi pakcoy. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/624/3181812//viral-1QfV_large.jpg
Viral, Siswa SMA Ini Umpetin Gorengan di Dalam Jilbab saat Jam Pelajaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181803//blind_spot-U8Qv_large.jpg
Viral Pemotor Terlindas Truk di Ciledug, Waspada Blind Spot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/25/3181722//aturan-XNdH_large.jpg
Viral Makanan Indonesia dalam Koper Disita Bandara Jepang, Ini Aturan yang Wajib Diketahui 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181683//kucing-aCct_large.jpg
Viral Momen Kucing Bobby Kertanegara Ditabok Kucing Influencer Pororo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181593//viral-bKiR_large.jpg
Viral! Suami Tega Bunuh Istrinya Usai Selingkuh dengan Ibu Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/65/3181622//sabrina-njvs_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Sabrina Alatas, Ternyata Sekolah Kuliner Terbaik di Dunia Le Cordon Bleu Paris
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement