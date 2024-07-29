Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Ganteng Oh Sang Uk, Atlet Anggar Korea Selatan Pencetak Sejarah di Olimpiade Paris 2024

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |18:41 WIB
5 Potret Ganteng Oh Sang Uk, Atlet Anggar Korea Selatan Pencetak Sejarah di Olimpiade Paris 2024
Potret Ganteng Oh Sang Uk (Foto: Yonhap)
A
A
A

OH Sang Uk, atlet anggar timnas Korea Selatan baru saja menorehkan sejarah dengan menjadi atlet Korea Selatan pertama yang memenangkan final laga kategori individu fencing putra  di Olimpiade Paris 2024.

Kemenangan gemilangnya, ditambah dengan wajah ganteng dan visual proporsi tubuhnya yang sempurna, menjadikan atlet kelahiran 1996 tersebut tengah viral di linimasa sosial media, salah satunya TikTok.

Penasaran dengan kegantengan sosok Oh Sang Uk? Dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @ohsu.o_o, Senin (29/7/2024)

1. Gold medalist: Kembali mendulang sukses di Olimpiade sebelumnya, ini adalah potret sumringah dan bahagia Oh Sang Uk di podium ketika menerima medali emas sebagai pemenang kategori individu fencing putra.

Oh Sang Uk (IG)

2. Senyum simpul: Potret ganteng Oh Sang Uk ketika memenangkan kejuaraan SK Grand Prix Individual pada April 2023.

Oh Sang Uk (IG)

Senyum simpul penuh kemenangan, menghiasi wajah Oh Sang Uk yang tetap ganteng dan mulus walau tanpa dipulas makeup.

 

Halaman:
1 2
      
