4 Artis Indonesia yang Sudah Jadi Nenek Tapi Tetap Cantik Awet Muda Bak ABG

SETIAP tanggal 28 Juli diperingati sebagai Hari Kakek-Nenek dan Lansia Sedunia. Namun bagi sebagian artis Indonesia umur hanyalah sekadar angka, mereka tetap tampil cantik di awet muda di usianya yang sudah senja.

Beberapa di antara mereka bahkan sudah menginjak usia lebih dari 50 tahun dan punya cucu lho! Jadi penasaran kan? Berikut Tim MNC Portal rangkumkan deretan artis Indonesia yang tetap tampil cantik dan awet muda di usia lansia.

Krisdayanti

Artis multitalenta yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Selain memiliki suara emas dan paras rupawan, di usia-nya yang nyaris menginjak 50 tahun, Krisdayanti juga aktif sebagai anggota DPR-RI dari Fraksi PDI-P.

Di berbagai kesempatan, Nenek dari Ameena dan Azura itu selalu tampil maksimal, tak kalah dengan gaya anak jaman sekarang. Seperti terlihat pada potret di bawah ini. Krisdayanti tampak memadukan blouse batik motif mega mendung dengan bawahan satin berwarna pink pastel. Rambutnya ditata cepol, dengan riasan wajah bernuansa semi natural dengan kontur tegas yang menjadi ciri khasnya selama ini.

Ashanty

'Nenek-nenek' hits selanjutnya masih memiliki hubungan dekat dengan Krisdayanti, siapa lagi kalau bukan Ashanty. Penyanyi keturunan Prancis-Arab-Indonesia ini juga dikenal memiliki penampilan yang awet muda.

Ashanty bahkan kerap memamerkan wajah cantiknya lewat deretan photoshoot yang sering ia bagikan di akun media sosial pribadinya. Lihat saja foto dirinya saat tampil bak princess di negeri dongeng ini. Mengenakan dress berwarna hijau tosca dengan aksen di bagian pundak, sepertinya tidak akan ada yang pernah menyangka Ashanty kini sudah memiliki 2 orang cucu.