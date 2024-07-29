Kenapa Tukang Pangkas Rambut Identik dengan Garut? Ini Alasannya

KENAPA tukang pangkas rambut identik dengan Garut? Ini alasannya yang jarang orang ketahui. Terlebih, fasilitasnya serta pemotongan rambutnya juga menjadi ciri khas.

Apalagi,kebanyakan dari tukang pangkas rambut ini rata-rata berasal dari Garut? Terutama yang bertuliskan "Asgar" yang merupakan singkatan dari "Asli Garut".

Lantas kenapa tukang pangkas rambut identik dengan Garut? Ini alasannya yang diungkapkan oleh Ali yang merupakan pemangkas rambut asli asal Garut.

Salah staunya dikarenakan banyaknya orang Garut memilih profesi sebagai tukang cukur rambut untuk ditekuni. Serta menjadi warisan turun temurun keluarga dalam mendapatkan pelajaran pemotongan rambut.

Sementara itu berdasarkan buku Eksistensi Pangkas Rambut Asgar di Kota Bandung, 1950-2016 (2021) yang ditulis Dedi Junaedi menceritakan asal mula warga Garut memilih pekerjaan menjadi tukang cukur. Hal itu terjadi saat konflik bersenjata antara gerakan separatis DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) pimpinan S.M Kartosoewirjo dengan TNI.

Sepanjang pertempuran itu, catat Kees Van Dijk dalam Darul Islam: Sebuah Pemberontakan (1993), terjadi kebrutalan besar yang dilakukan oleh gerombolan DI/TII.

Tercatat, dalam kurun 1953-1956, para gerombolan melakukan serangan ke rumah-rumah warga di malam hari. Tujuannya untuk mencari perbekalan dan menambah anggota, di mana mereka tidak segan bertindak kejam jika penduduk tidak mau bergabung.

Dari kekacauan ini, ribuan penduduk Garut, termasuk penduduk Banyuresmi, pada akhirnya memilih mengungsi ke kota terdekat. Salah satu yang paling aman adalah Bandung.