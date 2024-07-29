Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Behind The Scenes Alyssa dan Al Ghazali di Nikahan Thariq-Aaliyah, Mesra Banget

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |06:07 WIB
Potret Behind The Scenes Alyssa dan Al Ghazali di Nikahan Thariq-Aaliyah, Mesra Banget
Penampilan Al Ghazali dan Alyssa Daguise. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN Al Ghazali dan Alyssa Daguise menjadi sorotan publik usai keduanya memutuskan kembali bersama. Pasca CLBK, Al dan Alyssa kompak hadir dan menjadi bridesmaid serta groomsman di pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid.

Kedunya pun mengabadikan momen manis ini dan berfoto bersama. Sederet potret kebersamaan Al dan Alyssa ini sukses bikin baper netizen karena kemistri keduanya yang begitu lekat.

Momen itu dibagikan Alyssa di akun Instagram-nya, @alyssadaguise. Bak foto pre-wedding Al dan Alyssa begitu elegan dan serasi dengan seragam bridesmaid dan groomsman mereka.

Penasaran, seperti apa potret manis nan mesra Al Ghazali dan Alyssa Daguise di pernikahan Thariq-Aaliyah? Yuk intip kemesraannya. 

Aura Mahalnya Terpancar
Alyssa dan Al
Al Ghazali dan Alyssa begitu menawan dengan seragam bridesmaid dan groomsman bernuansa hijau keemasan. Outfit ini semakin membuat dua sejoli ini terlihat elegan dan menawan.

Terlihat Alyssa tengah duduk dan Al berdiri di sampingnya dan memegang pundaknya dengan lembut. Foto mereka berdua juga makin memancarkan aura mahal Al dan Alyssa yang tampil formal dan memesona.

Bak Foto Pre-wedding
Alyssa dan Al
Pesona Al dan Alyssa begitu terpancar di momen pernikahan sahabat mereka. Begitu kuatnya kemistri mereka, foto Al dan Alyssa pun seolah menjadi momen potret pre-wedding mereka. 

Alyssa tampil cantik memesona dengan kebaya model sabrina yang anggun dengan riasan wajah lembut. Sedangkan Al begitu gagah dengan jas warna hijau emerald. Serasinya dua sejoli ini bikin netizen menyangka mereka melakukan sesi pemotretan untuk pre-wedding.

Pose Manis Berdua
Alyssa dan Al
Alyssa dan Al Ghazali juga pose manis bersama dengan bouquet bunga cantik di antara mereka. Terlihat keduanya saling bersanding dengan Al memegang mesra pinggang Alyssa. Senyum manis bahagia juga terpancar di wajah mereka dan bikin warganet ikut berbahagia.

 

Halaman:
1 2
      
