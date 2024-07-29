Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ini Bagian Tubuh Paling Populer Dilakukan Tindakan Sedot Lemak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |18:35 WIB
Ini Bagian Tubuh Paling Populer Dilakukan Tindakan Sedot Lemak
Ini Bagian Tubuh Paling Populer Dilakukan Tindakan Sedot Lemak (Foto: Ilustrasi Freepik)
Belum lama ini masyarakat dihebohkan dengan meninggalnya seorang selebgram wanita asal Medan, usai menjalani operasi sedot lemak. Selebgram tesebut menjalani operasi sedot lemak pada bagian tangannya, di salah satu klinik kecantikan di Beji, Depok, Jawa Barat.

Ia meninggal dunia diduga usai mengalami pendarahan akibat pembuluh darahnya pecah. Lantas seperti apa prosedur sedot lemak yang benar? Serta bagian tubuh mana saja yang menjadi bagian favorit orang melakukan tindakan sedot lemak? Simak ulasannya berikut ini.

Melansir dari berbagai sumber sedot lemak atau liposuction merupakan prosedur yang dilakukan untuk menghilangkan lemak yang tidak diinginkan di bagian tubuh tertentu.

Berikut ini bagian favorit untuk dilakukan tindakan sedot lemak.

1. Tangan 

Lengan bagian atas biasanya terdapat banyak lemak meski berat badan Anda termasuk ideal. Tak jarang ketika Anda menggoyangkan tangan, tangan bagian atas Anda akan bergoyang. Hal itu disebabkan karena kurangnya kekencangan otot.

2. Perut

Bagian tubuh yang sering menjadi titik untuk sedot lemak yaitu di bagian perut. Biasanya orang-orang yang melakukan sedot lemak di bagian perut ingin memiliki tubuh yang langsing dan ramping.

3. Panggul

Memiliki pinggul yang mulus dan indah adalah impian. Oleh sebab itu, tak sedikit wanita bersedia menjalani sedot lemak di sini untuk menghilangkan timbunan lemak berlebih. 

 

Halaman:
1 2 3
      
