Wajah Terlihat Kusam, Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Punya wajah kusam memang seringkali membuat kita menjadi kurang percaya diri. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menjadi penyebab wajah kusam, mulai dari gaya hidup hingga kondisi kulit tertentu.

Apa saja penyebab wajah jadi kusam? Yuk, simak penjelasan berikut ini:

1. Paparan dari Sinar Matahari

Terkena paparan sinar matahari tanpa perlindungan dapat merusak lapisan kulit kalian dan juga menyebabkan wajah terlihat kusam. Maka dari itu, sunscreen perlu diaplikasikan setiap hari ketika ingin beraktivitas di luar.

2. Kurangnya Tidur

Penyebab wajah kusam bisa jadi dikarenakan kurangnya istirahat atau tidur. Kurang tidur dapat menghambat proses regenerasi kulit kalian sehingga membuat wajah terlihat lelah dan kusam.

3. Dehidrasi

Kekurangan cairan seperti air putih dapat membuat kulit kalian terlihat kusam dan juga kering. Untuk mencegah hal tersebut, perbanyak minum air putih menjadi solusinya.

4. Gunakan Skincare yang Melembabkan dan Mencerahkan

