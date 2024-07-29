Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

6 Tips Makeup Super Simple untuk Berbagai Acara

MNC Portal , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |11:21 WIB
6 Tips Makeup Super Simple untuk Berbagai Acara
Males Makeup, Berikut Tips Makeup yang Super Simple Buat Kalian (Foto: Dok Soulyu)
Tidak perlu repot-repot lagi untuk makeup yang tebal, karena ada beberapa tips untuk mendapatkan tampilan makeup yang super simple tapi wajah tetap terlihat fresh! Berikut adalah beberapa tipsnya:

1. Moisturizer

Agar wajah kalian lembap dan terlihat sehat, pertama-tama yang dilakukan adalah mositurizer. Aplikasikan Soulyu Intensive Barrier Brightening Moisturizer yang mengandung Moist 24 ™️, White Gen, Alpha Arbutin, Peptide Complex, dan Hyalo Oligo. Oleskan secara merata pada wajah agar kalian bisa mendapatkan kulit terkunci kelembapannya hingga 24 jam, lebih kenyal, terasa lebih sehat, dan cerah secara merata.

2. CC Cream

Jika kalian tidak ingin menggunakan foundation, kalian bisa menggunakan alas bedak yang lebih ringan yaitu skin tint atau juga bisa dengan CC Cream seperti Soulyu Skin Glow CC Cream. Aplikasikan secara merata pada wajah. UV Filter dan juga kandungan kandungan Niacinamide, Squalane, dan Salicylic Acid, dapat membuat wajah kalian jadi tetap lembap, cerah, terlindungi dan ternutrisi.

3. Blush On

Biar pipi kalian berwarna, tambahkan blush on pada kedua pipi. Jika tidak ada blush on, bisa menggunakan lipstik seperti Soulyu Lip Flush sebagai pengganti blush on. 

4. Bedak

Untuk set semua makeup, gunakan bedak tabur seperti Soulyu Utra-Lightweight Translucent Loose Powder agar pori-pori dan garis halus tersamarkan serta kulit terlindungi dari efek blue light yang dapat menstimulasi produksi radikal bebas di dalam kulit. Aplikasikan loose powder secara merata pada wajah kalian.

 

