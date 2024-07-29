Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tips Mengatasi Gigi Sensitif, Pilih Pasta Gigi yang Tepat hingga Rutin ke Dokter Gigi

MNC Media , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |02:00 WIB
5 Tips Mengatasi Gigi Sensitif, Pilih Pasta Gigi yang Tepat hingga Rutin ke Dokter Gigi
Cara mengatasi gigi sensitif. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

GIGI sensitif adalah salah satu masalah umum yang sering mengganggu kenyamanan sehari-hari. Sensitivitas gigi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gigi yang aus, pengerokan email yang berlebihan, penyakit gusi, retret gigi, atau efek samping dari prosedur gigi tertentu.

Sensitivitas ini dapat membuat aktivitas sederhana seperti makan atau minum menjadi ngilu. Namun, dengan pemahaman yang tepat tentang cara merawat gigi sensitif, kita dapat mengatasi masalah ini dengan baik.

Gigi sensitif adalah masalah umum yang banyak orang hadapi, menyebabkan ketidaknyamanan saat makan atau minum. Namun, dengan langkah-langkah perawatan yang tepat, gigi sensitif bisa dikelola dengan baik. Bagaimana caranya? Berikut ulasannya!

Gigi sensitif

1. Langkah penting adalah memilih pasta gigi yang tepat. Pasta gigi khusus untuk gigi sensitif mengandung bahan-bahan seperti potassium nitrat atau strontium chloride yang membantu mengurangi sensitivitas. Menggunakan pasta gigi ini secara teratur dapat membantu mengurangi rasa sakit yang dirasakan ketika terkena makanan atau minuman yang panas atau dingin.

2. Selain itu, teknik menyikat gigi yang benar juga sangat penting. Hindari menyikat gigi terlalu keras atau dengan sikat gigi yang terlalu keras karena dapat merusak enamel gigi dan memperburuk sensitivitas. Gunakan sikat gigi dengan bulu-bulu yang lembut dan sikat dengan gerakan lembut dan melingkar untuk membersihkan gigi dan gusi dengan baik.

3. Menggunakan obat kumur juga bisa menjadi tambahan yang bermanfaat dalam perawatan gigi sensitif. Obat kumur mengandung fluoride, yang dapat membantu memperkuat enamel gigi dan melindunginya dari kerusakan lebih lanjut. Pilihlah obat kumur yang dirancang khusus untuk gigi sensitif dan gunakan setelah menyikat gigi untuk memberikan perlindungan tambahan.

4. Selain itu, perhatikan juga pola makan dan minum Anda. Hindari makanan dan minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin, serta hindari makanan yang sangat manis atau asam, karena ini dapat memicu reaksi sensitif pada gigi. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung asam atau gula dapat membantu menjaga kesehatan gigi sensitif Anda.

5. Terakhir, jangan lupakan kunjungan rutin ke dokter gigi. Dokter gigi dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memberikan saran tentang cara terbaik untuk merawat gigi sensitif Anda. Mereka juga dapat melakukan tindakan tambahan seperti aplikasi fluoride topikal untuk membantu mengurangi sensitivitas gigi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement