5 Tips Mengatasi Gigi Sensitif, Pilih Pasta Gigi yang Tepat hingga Rutin ke Dokter Gigi

GIGI sensitif adalah salah satu masalah umum yang sering mengganggu kenyamanan sehari-hari. Sensitivitas gigi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gigi yang aus, pengerokan email yang berlebihan, penyakit gusi, retret gigi, atau efek samping dari prosedur gigi tertentu.

Sensitivitas ini dapat membuat aktivitas sederhana seperti makan atau minum menjadi ngilu. Namun, dengan pemahaman yang tepat tentang cara merawat gigi sensitif, kita dapat mengatasi masalah ini dengan baik.

Gigi sensitif adalah masalah umum yang banyak orang hadapi, menyebabkan ketidaknyamanan saat makan atau minum. Namun, dengan langkah-langkah perawatan yang tepat, gigi sensitif bisa dikelola dengan baik. Bagaimana caranya? Berikut ulasannya!

1. Langkah penting adalah memilih pasta gigi yang tepat. Pasta gigi khusus untuk gigi sensitif mengandung bahan-bahan seperti potassium nitrat atau strontium chloride yang membantu mengurangi sensitivitas. Menggunakan pasta gigi ini secara teratur dapat membantu mengurangi rasa sakit yang dirasakan ketika terkena makanan atau minuman yang panas atau dingin.

2. Selain itu, teknik menyikat gigi yang benar juga sangat penting. Hindari menyikat gigi terlalu keras atau dengan sikat gigi yang terlalu keras karena dapat merusak enamel gigi dan memperburuk sensitivitas. Gunakan sikat gigi dengan bulu-bulu yang lembut dan sikat dengan gerakan lembut dan melingkar untuk membersihkan gigi dan gusi dengan baik.

3. Menggunakan obat kumur juga bisa menjadi tambahan yang bermanfaat dalam perawatan gigi sensitif. Obat kumur mengandung fluoride, yang dapat membantu memperkuat enamel gigi dan melindunginya dari kerusakan lebih lanjut. Pilihlah obat kumur yang dirancang khusus untuk gigi sensitif dan gunakan setelah menyikat gigi untuk memberikan perlindungan tambahan.

BACA JUGA: Kenali Dampak Jangka Panjang dan Pendek Mukbang bagi Kesehatan

4. Selain itu, perhatikan juga pola makan dan minum Anda. Hindari makanan dan minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin, serta hindari makanan yang sangat manis atau asam, karena ini dapat memicu reaksi sensitif pada gigi. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung asam atau gula dapat membantu menjaga kesehatan gigi sensitif Anda.

5. Terakhir, jangan lupakan kunjungan rutin ke dokter gigi. Dokter gigi dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memberikan saran tentang cara terbaik untuk merawat gigi sensitif Anda. Mereka juga dapat melakukan tindakan tambahan seperti aplikasi fluoride topikal untuk membantu mengurangi sensitivitas gigi.