Melihat Sumber Mata Air di Taman Kehati AQUA Klaten, Jadi Rumah bagi 1.423 Pohon dan Sarana Edukasi

AIR adalah sumber kehidupan dan berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu menjaga kelestarian air dari hulu hingga hilir sangat penting dilakukan untuk menjaga ekosistem tetap berjalan dengan baik.

Ya, hal ini pun dilakukan oleh AQUA. Sebagai salah satu produsen air minum ternama di Tanah Air, perusahaan ini tak hanya memastikan proses pembuatan AQUA terjaga kebersihannya, tetapi juga turut menjaga kelestarian air.

Salah satu caranya dengan mendirikan Taman Kehati AQUA yang terletak di Klaten, Jawa Tengah. Selain berguna untuk melestarikan air, taman ini juga kerap digunakan sebagai sarana edukasi.

Taman Kehati berdiri di tanah seluas 4,6 hektar yang menjadi rumah bagi 1.423 pohon, yang terdiri dari 152 spesies serta habitat bagi 24 jenis burung, 15 jenis reptil dan amfibi, serta 21 jenis capung dan kupu-kupu. Saat berkunjung ke Taman Kehati, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah dan asri.

Terdapat banyak pepohonan, seperti pohon asem, kiputri, timoho, Kantil, kenanga dan masih banyak lainnya yang ditanam dan diberi chip berisikan tanda pengenal. Chip tersebut berfungsi untuk mengetahui usia, ukuran, serta kondisi kesehatan tanaman itu sendiri.

Pemantauan dengan menggunakan chip dilakukan secara berkala untuk memastikan tanaman tetap sehat dan tumbuh dengan subur dan mengetahui berapa besar emisi karbon yang dapat disaring oleh pohon tersebut.