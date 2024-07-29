Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Puji Seragam Atlet Merah Putih di Olimpiade Paris 2024, Sandiaga: Indonesia Banget!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |19:50 WIB
Puji Seragam Atlet Merah Putih di Olimpiade Paris 2024, Sandiaga: Indonesia Banget!
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memuji seragam para kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024 ini. 

Seragam atlet merah putih karya desainer Tanah Air, Didit Hediprasetyo ini begitu memukau dan akan dikenakan para atlet Timnas Indonesia dalam pertandingan olahraga bergengsi ini.

Sandi menyampaikan apresiasinya untuk Didit atas mahakaryanya ini. Menurut dia, seragam tersebut tak hanya elegan tapi juga sangat merepresentasikan Indonesia.

“Saya ingin apresiasi kepada mas Didit Hediprasetyo, putra Pak Prabowo yang merancang, itu Indonesia banget,” ucap Sandi dalam Weekly Brief with Sandiaga Uno, Senin (29/7/2024).

Ia menjelaskan, seragam tersebut dapat menjadi sarana promosi Indonesia di kancah internasional. Ia bahkan mendapat para pujian dari rekan-rekannya di mancanegara mengenai istimewanya seragam kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024 ini.

Menurutnya, keindahan seragam tersebut bisa membuat Indonesia semakin harum dan dapat memerlihatkan kualitasnya pada global.

“Saya dapat banyak WhatsApp dari teman-teman di luar negeri, mereka bilang ‘wow keren’ dan mereka mau mengunjungi Indonesia. Jadi itu sarana promosi yang baik,” jelas Sandi.

 

