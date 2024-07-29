Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hadiri Workshop KaTa Kreatif, Sandiaga Promosikan Produk Fesyen Lokal Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |11:30 WIB
Hadiri <i>Workshop</i> KaTa Kreatif, Sandiaga Promosikan Produk Fesyen Lokal Malang
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mempromosikan produk fesyen lokal asal Malang saat menjadi super mentor dalam workshop Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu, 28 Juli 2024.

Selain outer, Sandi turut memakai udeng yang sarat akan makna. Pada bagian belakang kepala yang disebut 'gunungan' menunjukkan harapan yang tinggi. 

Sementara bagian sisi kanan dan kiri disebut 'jeprakan' yang merupakan simbol keseimbangan dan keadilan. Dan pada bagian simpul atau 'wangsil' dalam bahasa Jawa artinya 'pulang', karena manusia sejatinya milik sang Pencipta.

Dengan potensi ekonomi kreatif (ekraf) yang dapat diunggulkan tersebut, Sandi mendorong Kabupaten Malang mempercepat proses uji petik PMK3I (Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif) untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerahnya. 

"Kita mendorong agar Kabupaten Malang mempercepat proses uji petik sehingga ditetapkan dan bisa dinyatakan sebagai Kabupaten Kreatif se-Indonesia," tuturnya.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno(Foto: dok. Kemenparekraf)

Ekosistem ekonomi kreatif yang kuat kata dia, dapat menjadi daya dukung keberadaan destinasi wisata termasuk desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Malang.

"Mudah-mudahan ini bisa dikaitkan dengan produk-produk ekonomi kreatif. Dan kami akan terus membantu dari pemerintah pusat dengan akses pembiayaan, bantuan alat, dan pendampingan dan pelatihan," paparnya.

Lebih lanjut Sandi menambahkan, Kabupaten Malang sedang diusulkan menjadi destinasi pariwisata super prioritas. Karenanya, segala aspek pendukung termasuk ekonomi kreatif perlu dioptimalkan guna memberikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam kegiatan Workshop KaTa Kreatif, Sandi juga berkesempatan mendengar sejumlah masukan dan kendala yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Malang. Mulai dari pendukungan pada subsektor animasi dan film hingga persoalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

 

