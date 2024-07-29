Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Turis Banyak Ditolak Imbas Overtourism, Kota Ini Malah Tawarkan Wisata Gratis

Rizka Diputra , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |10:55 WIB
Turis Banyak Ditolak Imbas <i>Overtourism</i>, Kota Ini Malah Tawarkan Wisata Gratis
Pantai eksotis di Panama City (Foto: Instagram/@tiffanyalford93)
A
A
A

DI TENGAH maraknya kota-kota di belahan dunia menolak kedatangan turis akibat overtourism, wali kota dari sebuah kota menakjubkan ini malah menawarkan liburan gratis kepada wisatawan yang terkena dampak protes, seperti di Barcelona, Spanyol.

Wali Kota Panama City, Mayer Mizrachi mengaku siap menampung para pelancong dan siap mengakomodir kegiatan wisata mereka secara cuma-cuma. 

Mizrachi bersedia membayar biaya penerbangan plus akomodasi di Panama bagi wisatawan yang terkena dampak demonstrasi anti-pariwisata yang marak berlangsung akhir-akhir ini.

Pengunjung yang beruntung ini nantinya akan dapat menikmati negara Amerika Tengah setelah diluncurkannya kampanye untuk mempromosikan pariwisata di ibu kota.

10 Negara Paling Sepi Turis 2024

"Dicari. Jika Anda salah satu dari mereka yang terkena dampak protes Barcelona, ​​hubungi kami, kami punya kejutan untuk Anda," melansir Express.

Mizrachi kemudian berkata: "Di Panama, sebagai wali kota, kami akan menyambut Anda (sehingga) Anda menikmati semua pengalaman yang ditawarkan Kota Panama,".

Ia mengaku sangat kecewa atas perlakuan yang diberikan kepada wisatawan selama kerusuhan di Barcelona, ​​​​di mana para demonstran menembakkan pistol air ke arah wisatawan dan melakukan unjuk rasa menentang kepadatan penduduk dan kenaikan harga rumah yang menurut para aktivis mendorong masyarakat lokal keluar dari lingkungan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
