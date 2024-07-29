Ingin Jadi Santri Berdaya Saing? Begini Kiatnya Kata Sandiaga Uno

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno berbagi tips sukses kepada para santri Pondok Pesantren Sunan Kalijogo, Jabung, Malang agar menjadi santri berkeahlian dan berdaya saing tinggi.

Menurut Sandi, agar menjadi santri yang berdaya saing dan sukses ialah dengan cara melek digitalisasi dan kreatif.

“Karena sekarang ada teknologi digital, zaman saya tidak ada, sekarang dimudahkan ada aplikasi, ada Artificial Intelligence (AI), dan sebagainya. Dan kuncinya untuk konten yang baik menurut syariat Islam yaitu kreatif,” ujar Sandi.

Ia menjelaskan, ‘kreatif’ ini dapat dijabarkan dari komponen huruf penyusunnya sebagai berikut; ‘K’ kenali target audiens, yakni siapa yang menjadi penerima pesan. ‘R’ adalah riset. Menurutnya, tidak ada kesuksesan tanpa penelitian atau riset.

'E', adalah eksplorasi ide-ide baru. 'A', ajak audiens berinteraksi dan berkolaborasi. 'T', yaitu tetap konsisten, 'I' adalah integritas, yang di mana setiap konten harus jujur, dan yang terakhir 'F', yaitu fokus terhadap kualitas.

“Pesan saya ini akan membawa kalian menjadi orang-orang yang berdaya saing dan sukses, aamiin,” sebutnya.

Dirinya juga mendorong para santri agar menerapkan empat etos kerja dengan julukan '4 As' yang menurutnya dapat mendorong seseorang mencapai kesuksesan, yakni kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas.