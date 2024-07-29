Resep Sarapan Bread Croquettes, Enak dan Mengenyangkan

RESEP sarapan hari ini adalah bread croquettes yang cocok untuk jadi bekal sarapan anak. Sarapan ini pun sangat mudah dibuat, dan tentunya mengenyangkan.

Berikut resep dan cara bread croquettes, seperti dilansir dari akun Cookpad An_nesha, @An_nesha. Resep ini pun cukup untuk buat 4 orang.

Bahan-bahan

4 lembar roti tawar

2 buah kentang rebus

2 buah telur rebus

1 buah wortel

1/4 sendok teh lada bubuk

1/4 sendok teh kaldu bubuk

1/4 sendok teh garam

1 sendok teh biji wijen sangrai

1 sendok teh bubuk nori (opsional)

2 sendok makan tepung terigu

Air secukupnya

Tepung roti/panir secukupnya

Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat

1. Siapkan bahan, haluskan kentang, telur.

2. Potong dadu wortel tumis, campurkan dengan kentang, telur, bubuhi garam, kaldu bubuk, lada bubuk, bubuk nori, biji wijen lalu aduk rata

4. Siapkan selembar roti, isi dengan bahan isian, tutup lagi demgan roti tawar. Campurkan tepung dengan air

5. Baluri roti dengan bahan tepung basah, kemudian tepung roti

6. Panaskan minyak goreng, goreng roti hingga golden browny. Angkat dan tiriskan.

(Martin Bagya Kertiyasa)