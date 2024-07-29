Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Andien Aisyah Optimistis Mudah Tularkan Kebaya ke Gen Z 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |16:03 WIB
Andien Aisyah Optimistis Mudah Tularkan Kebaya ke Gen Z 
Andien Aisyah Berkebaya. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYANYI Andien Aisyah ikut memeriahkan Kebaya Wicara yang digelar dalam rangka merayakan Hari Kebaya Nasional. Hari Kebaya Nasional sendiri, sudah berlangsung perdana pada 24 Juli 2024. 

Andien mengaku sangat mengapresiasi acara-acara yang mengangkat soal kebudayaan Indonesia, khususnya kebaya. Sebab acara seperti ini bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan dirinya dengan kebaya yang dipadupadankan dengan trend fashion. 

"Karena biasanya kalau kita datang ke event kebaya, kebaya yang seperti apa, karakter dan usia, kemudian tipikal orang yang datang gitu ya, tapi event ini (Kebaya Fest) kita bisa lihat diverse sekali gitu, jadi komunitasnya juga banyak yang terlibat," kata Andien saat ditemui di Pos Bloc, Jakarta Pusat. 

Andien Aisyah

Dalam acara ini juga menggaet perancang busana ternama Didiet Maulana yang menampilkan karya-karya kebaya Indonesia.  Dengan demikian, Andien pun optimis bahwa semakin ke sini rasanya tidaklah sulit ia memperkenalkan kebaya kepada generasi muda atau gen Z untuk ikut bangga mengenakan kebaya.

"Menurutku dengan adanya Hari Kebaya, lagu kebaya, event-event kebaya, desainer yang juga open-minded gitu, buatku untuk penetrasi kebaya ke Gen Z ini bukan merupakan sesuatu yang sulit sebenarnya," ungkap Andien Aisyah.

 

Halaman:
1 2
      
