Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

ISAGO Jewels Kini Hadir di Masari Senayan City, Hadirkan Koleksi Perhiasan Berkualitas

MNC Media , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |11:17 WIB
ISAGO Jewels Kini Hadir di Masari Senayan City, Hadirkan Koleksi Perhiasan Berkualitas
ISAGO Jewels kini hadir di Masari Senayan City. (Foto: ISAGO)
A
A
A

ISAGO dengan bangga mengumumkan pembukaan toko baru di Masari Senayan City. Terletak strategis di Ground Floor Masari Senayan City, toko baru ISAGO menawarkan pengalaman belanja yang eksklusif dan terjangkau. Dengan koleksi kalung dan anting yang stylish dan beragam, ISAGO siap memenuhi kebutuhan fashion dari gaya sehari-hari hingga acara khusus. 

Sebagai ungkapan terima kasih kepada pelanggan setia, ISAGO memberikan promo eksklusif diskon 10 persen untuk semua pembelian mulai dari 10 Juli hingga 14 Juli. Berbeda dengan koleksi perhiasan di pasaran, produk ISAGO berbahan dasar emas daur ulang 14K dan Lab-Grown Diamonds, tentunya sudah terakreditasi oleh Responsible Jewellery Council (RJC). 

Koleksi perhiasan ISAGO menggunakan full emas daur ulang 14K yang sudah teruji bebas karat atau tidak mudah teroksidasi. Penggunaan Lab-Grown Diamonds pun tidak mengurangi nilai dan keindahannya, karena ISAGO percaya Lab-Grown Diamonds lebih ramah lingkungan bila ditinjau melalui produksinya yang tidak melewati proses penambangan.

Isago Jewels kini hadir di Masari Senayan City. (Foto: ISAGO)
ISAGO Jewels kini hadir di Masari Senayan City. (Foto: ISAGO)

CO CEO ISAGO, Valencia Tanoesoedibjo menyampaikan pandangannya seputar industri lab-grown diamond.

"Kami melihat peluang besar dalam industri lab-grown diamond yang berkembang pesat. Diproyeksikan bahwa industri ini akan tumbuh dengan CAGR 9.6 persen, dari US$23.74 miliar pada tahun 2023 menjadi US$45.10 miliar pada tahun 2030," kata Valencia.

"Dengan komitmen kami untuk menghasilkan perhiasan berkualitas tinggi yang ramah lingkungan, Isago menghadirkan koleksi yang memiliki emisi karbon 63% lebih rendah dan penggunaan air tujuh kali lebih sedikit (per produksi carat), sebagaimana telah dihitung secara rinci oleh Bumiterra, mitra perusahaan kepedulian lingkungan kami,” tuturnya.

Masari menjadi channel distribusi offline ketiga bagi Isago, setelah Pop-Up Store di Ashta District 8 dan Central Dept. Store di Grand Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/194/3122889/mengenal_247_permanent_bracelet_produk_teranyar_isago_jewels_yang_rilis_di_flagship_store_kokas-7evS_large.jpg
Mengenal 24/7 Permanent Bracelet, Produk Teranyar ISAGO Jewels yang Rilis di Flagship Store Kokas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122858/nagita_slavina_sebut_isago_merek_perhiasan_paling_tepat_untuk_anak_muda-4Pv0_large.jpg
Nagita Slavina Sebut ISAGO Merek Perhiasan Paling Tepat untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122855/nagita_slavina_antusias_sambangi_isago_flagship_store_di_mall_kokas-0YjD_large.jpg
Nagita Slavina Antusias Sambangi ISAGO Flagship Store di Mall Kokas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122852/valencia_tanoesoedibjo_ungkap_alasan_isago_jewels_hadir_di_mal_kokas_jaksel-9wPN_large.jpg
Valencia Tanoesoedibjo Ungkap Alasan ISAGO Jewels Hadir di Mall Kokas Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122850/valencia_tanoesoedibjo_isago_bawa_perubahan_industri_perhiasan_di_indonesia-PvdS_large.jpg
Valencia Tanoesoedibjo: ISAGO Bawa Perubahan Industri Perhiasan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122849/koleksi_baru_warnai_grand_opening_isago_flagship_store_di_mall_kota_kasablanka-tma3_large.jpg
Koleksi Baru Warnai Grand Opening ISAGO Flagship Store di Mall Kota Kasablanka
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement