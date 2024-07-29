ISAGO Jewels Kini Hadir di Masari Senayan City, Hadirkan Koleksi Perhiasan Berkualitas

ISAGO dengan bangga mengumumkan pembukaan toko baru di Masari Senayan City. Terletak strategis di Ground Floor Masari Senayan City, toko baru ISAGO menawarkan pengalaman belanja yang eksklusif dan terjangkau. Dengan koleksi kalung dan anting yang stylish dan beragam, ISAGO siap memenuhi kebutuhan fashion dari gaya sehari-hari hingga acara khusus.

Sebagai ungkapan terima kasih kepada pelanggan setia, ISAGO memberikan promo eksklusif diskon 10 persen untuk semua pembelian mulai dari 10 Juli hingga 14 Juli. Berbeda dengan koleksi perhiasan di pasaran, produk ISAGO berbahan dasar emas daur ulang 14K dan Lab-Grown Diamonds, tentunya sudah terakreditasi oleh Responsible Jewellery Council (RJC).

Koleksi perhiasan ISAGO menggunakan full emas daur ulang 14K yang sudah teruji bebas karat atau tidak mudah teroksidasi. Penggunaan Lab-Grown Diamonds pun tidak mengurangi nilai dan keindahannya, karena ISAGO percaya Lab-Grown Diamonds lebih ramah lingkungan bila ditinjau melalui produksinya yang tidak melewati proses penambangan.

ISAGO Jewels kini hadir di Masari Senayan City. (Foto: ISAGO)

CO CEO ISAGO, Valencia Tanoesoedibjo menyampaikan pandangannya seputar industri lab-grown diamond.

"Kami melihat peluang besar dalam industri lab-grown diamond yang berkembang pesat. Diproyeksikan bahwa industri ini akan tumbuh dengan CAGR 9.6 persen, dari US$23.74 miliar pada tahun 2023 menjadi US$45.10 miliar pada tahun 2030," kata Valencia.

"Dengan komitmen kami untuk menghasilkan perhiasan berkualitas tinggi yang ramah lingkungan, Isago menghadirkan koleksi yang memiliki emisi karbon 63% lebih rendah dan penggunaan air tujuh kali lebih sedikit (per produksi carat), sebagaimana telah dihitung secara rinci oleh Bumiterra, mitra perusahaan kepedulian lingkungan kami,” tuturnya.

Masari menjadi channel distribusi offline ketiga bagi Isago, setelah Pop-Up Store di Ashta District 8 dan Central Dept. Store di Grand Indonesia.