Begini Gaya Atta Halilintar dan Presiden Joko Widodo Motoran di IKN

ATTA Halilintar salah satu artis yang ikut kunjungan bersama Presiden Joko Widodo ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Kehadiran rombongan presiden, artis, dan influencer ke IKN ini untuk melihat progres pembangunan di sana.

Atta Halilintar tak sendiri, dia juga mengajak sang istri, Aureli Hermansyah. Melalui postingannya di Instagram dia banyak membagikan momen saat berada di IKN, salah satunya saat motoran.

"Ridding bareng Bapak Presiden Jokowi," tulis Atta dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @attahalilintar.

Foto bareng Presiden Jokowi dan Ibu Iriana

Potret Atta Halilintar saat foto bersama Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Dia foto di Jembatan Pulau Balang yang baru saja diresmikan oleh presiden.