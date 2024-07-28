Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siapa Sih Tyler Bigenho, Pacar Baru Aurelie Moeramans yang Suka Kretek Abal-Abal

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |17:18 WIB
Siapa Sih Tyler Bigenho, Pacar Baru Aurelie Moeramans yang Suka Kretek Abal-Abal
Tyler Bigenho Pacar Baru Aurelie Moeramans. (Foto: Instagram)
A
A
A

AURELIE Moeramans memang tengah dimabuk asmara dan kerap membagikan kemesraannya dengan sang kekasih, Tyler Bigenho. Terbaru, Aurelie dan Tyler bertemu setelah sempat LDR-an dan asyik foto bersama.

Sosok Tyler Bigenho ini pun menjadi sorotan karena parasnya yang tampan. Tak hanya itu, Tyler juga merupakan seorang dokter ahli tulang yang berpraktik di Amerika Serikat. Berikut sosok Tyler Bigenho, pria tampan sekaligus dokter ahli tulang yang jadi kekasih Aurelie Moeremans.

Dr. Tyler Bigenho, DC adalah seorang Chiropractor atau yang populer dengan sebutan kretek abal-abal, Berlisensi yang bekerja di Irvine, California, Amerika Serikat. Pria berdarah Indonesia-Amerika Serikat ini lahir dan besar di Huntington Beach, California.

Aurelie Moeremans-Tyler Bigenho

Tyler berhasil meraih gelar Sarjana Sains dalam Ilmu Saraf dari The University of California, Riverside. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia mengejar gelar Doktor Chiropractic, dan lulus dengan predikat Summa Cum Laude dari Southern California University of Health Sciences.

Tyler dikenal sebagai chiropractor yang dapat menghilangkan rasa sakit pada tulang dengan cepat. Tyler pun memiliki kliniknya sendiri bernama Clean Spine Chiropractic pada tahun 2019, dengan tujuan untuk memberikan perawatan yang jujur, berkualitas tinggi, dan efektif. 

 

