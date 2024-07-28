Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Yuni Shara Latihan Pilates, Pamer Tubuh Ideal Bikin Netizen Iri

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |18:19 WIB
Potret Yuni Shara Latihan Pilates, Pamer Tubuh Ideal Bikin Netizen Iri
Potret Yuni Shara Pilates. (Foto: Instagram)
A
A
A

YUNI Shara salah satu artis yang penampilannya tidak pernah lepas dari sorotan publik. Pasalnya meskipun sudah menginjak usia 52 tahun, dia masih terlihat prima dan memiliki tubuh ideal bak ABG.

Rupanya, salah satu rahasianya adalah Yuni rutin menjalani olahraga tenis dan pilates. Momen saat dia ikut kelas pilates pun dibagikan di laman Instagram pribadinya.

"Upaya sehat di menuju senja cemerlang," tulis Yuni dalam keterangan fotonya.

Penasaran seperti apa momen Yuni Shara latihan pilates? Berikut ulasannya dari Instagram @yunishara36, Minggu (28/7/2024).

Pose headstand
Yuni Shara
Potret Yuni Shara saat melakukan pose ekstrem pilates, yakni headstand. Terlihat kakinya menggantung ke atas, sementara kepalanya di bawah. Di foto ini Yuni memakai sportswear warna peach yang terdiri dari sport bra dan legging.

"Keren," kata @cut***

Pose kayang
Yuni Shara
Pada foto selanjutnya Yuni Shara tampil simple dengan sportswear warna hitam. Dia nampak pose kayang sambil memegang alat beban untuk mengencangkan otot di bagian lengan. Meskipun sudah tidak muda lagi, namun semangatnya untuk olahraga masih sangat tinggi yah.

"Pesona kaum muda," tambah @ulinyu***

 

Halaman:
1 2
      
