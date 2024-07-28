Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Okezone Kembali Gelar Kegiatan Kepengen Jogging, Kompak Kenakan Outfit Berwarna Hitam

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |13:37 WIB
Okezone Kembali Gelar Kegiatan Kepengen Jogging, Kompak Kenakan Outfit Berwarna Hitam
Okezone kembali gelar kegiatan Kepengen Jogging. (Foto: Okezone/Atikah Umiyani)
A
A
A

OKEZONE kembali menggelar kegiatan jogging bersama dengan tema 'Kepengen Jogging' bersama komunitas Okezoners di Car Free Day (CFD), Jakarta, Minggu (28/7/2024). 

Kepengen Jogging kali kedua ini dimulai pukul 06.00 WIB dan diikuti oleh puluhan peserta dari komunitas Okezoners yang kompak mengenakan outfit dengan atasan bewarna hitam. Jogging dimulai dari FX Sudirmn menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Okezone kembali gelar kegiatan Kepengen Jogging. (Foto: Okezone/Atikah Umiyani)
Okezone kembali gelar kegiatan Kepengen Jogging. (Foto: Okezone/Atikah Umiyani)

Adapun yang unik dari kegiatan ini yaitu pasa peserta Kepengen Jogging .embawa balon berwarna biru. Hal itupun yang menjadi pembeda di tengah kerumunan masyarakat yang juga berolahraga di lokasi yang sama. 

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, begitu sampai di Bundaran HI, para peserta langsung berswafoto bersama. Rencananya, kegiatan inipun akan rutin dilakukan oleh komunitas Okezoners.

(Leonardus Selwyn)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/612/2856837/10-olahraga-peninggi-badan-di-rumah-yang-efektif-Dj40mI8JK1.jpg
10 Olahraga Peninggi Badan di Rumah yang Efektif, Bisa Lakukan Jogging
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/26/612/2753754/3-manfaat-rajin-jogging-pagi-dan-sore-hari-k4gNkAzqjf.jpg
3 Manfaat Rajin Jogging Pagi dan Sore Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/21/612/2582851/mengenal-aqua-jogging-lari-di-dalam-air-yang-minim-risiko-kZhOv8DKMS.jpg
Mengenal Aqua Jogging, Lari di Dalam Air yang Minim Risiko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/15/481/2214837/4-olahraga-yang-bisa-kamu-lakukan-saat-puasa-72VnlQZPXy.jpg
4 Olahraga yang Bisa Kamu Lakukan saat Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/06/481/2075546/supaya-kalori-terbakar-optimal-berapa-lama-kita-harus-jogging-rdqrZvyhla.jpg
Supaya Kalori Terbakar Optimal, Berapa Lama Kita Harus Jogging?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/13/194/1921794/intip-gaya-sporty-manajer-timnas-indonesia-yuliana-tasno-saat-berolahraga-bikin-pingin-gerah-bareng-Qfuuwo4mfr.jpg
Intip Gaya Sporty Manajer Timnas Indonesia Yuliana Tasno saat Berolahraga, Bikin Pingin Gerah Bareng!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement