Okezone Kembali Gelar Kegiatan Kepengen Jogging, Kompak Kenakan Outfit Berwarna Hitam

OKEZONE kembali menggelar kegiatan jogging bersama dengan tema 'Kepengen Jogging' bersama komunitas Okezoners di Car Free Day (CFD), Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Kepengen Jogging kali kedua ini dimulai pukul 06.00 WIB dan diikuti oleh puluhan peserta dari komunitas Okezoners yang kompak mengenakan outfit dengan atasan bewarna hitam. Jogging dimulai dari FX Sudirmn menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Okezone kembali gelar kegiatan Kepengen Jogging. (Foto: Okezone/Atikah Umiyani)

Adapun yang unik dari kegiatan ini yaitu pasa peserta Kepengen Jogging .embawa balon berwarna biru. Hal itupun yang menjadi pembeda di tengah kerumunan masyarakat yang juga berolahraga di lokasi yang sama.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, begitu sampai di Bundaran HI, para peserta langsung berswafoto bersama. Rencananya, kegiatan inipun akan rutin dilakukan oleh komunitas Okezoners.

(Leonardus Selwyn)